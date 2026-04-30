Arsenal Ditahan Imbang Atletico Madrid, Berikut Misi Viktor Gyokeres di Emirates Stadium

JawaPos.com - Viktor Gyokeres mencetak satu gol dari penalti saat Arsenal ditahan imbang Atletico Madrid di leg pertama Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut dimainkan di Riyadh Air Metropolitano, Kamis (30/4).

Di babak pertama, Viktor Gyokeres menilai Arsenal bermain sangat baik hingga terjadi gol penalti pada menit ke-44. "Di babak pertama kami mengontrol permainan dengan cukup baik, dan memiliki beberapa peluang bagus untuk mencetak gol – kami berhasil mencetak gol dari salah satunya," kata penyerang timnas Swedia tersebut kepada TNT Sports yang dikutip laman UEFA, Kamis (30/4).

Sementara di babak kedua, Atletico Madrid memulai pertandingan dengan sangat baik hingga tercipta gol penyama kedudukan melalui tendangan penalti Julian Alvarez pada menit ke-56. Viktor Gyokeres mengaku leg pertama berjalan sangat sulit.

"Kemudian di babak kedua, mereka memulai dengan jauh lebih baik, mungkin pantas mendapatkan gol pada akhirnya. Menjelang akhir, saya pikir kami mendapatkan beberapa peluang yang cukup bagus. Tapi, secara keseluruhan, pertandingan yang sulit. Kami tahu ini tempat yang sulit untuk didatangi, tetapi ini baru babak pertama," lanjut Gyokeres.

Setelah bermain imbang, pemain berusia 27 tahun tersebut punya ambisi untuk mengalahkan Atletico Madrid di Emirates Stadium pada leg kedua. Bermain di hadapan pendukung sendiri akan terasa berbeda bagi Arsenal.

"Kami tahu ketika kami bermain di kandang, dengan para penggemar kami, itu pasti akan berbeda. Kami hanya perlu melakukan tugas kami, memberikan yang terbaik, dan ini akan menjadi pertandingan yang bagus di kandang," pungkas Gyokeres.

Mencetak gol ke gawang Atletico Madrid juga pernah dilakukan Gyokeres di babak grup. Saat itu, dia berhasil mencetak brace pada laga yang dimainkan di Emirates Stadium.