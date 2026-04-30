Arsenal Ditahan Imbang Atletico Madrid, Berikut Misi Viktor Gyokeres di Emirates Stadium

Viktor Gyokeres cetak gol di laga lawan Atletico Madrid. (Dok. UEFA)
JawaPos.com - Viktor Gyokeres mencetak satu gol dari penalti saat Arsenal ditahan imbang Atletico Madrid di leg pertama Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut dimainkan di Riyadh Air Metropolitano, Kamis (30/4).
Di babak pertama, Viktor Gyokeres menilai Arsenal bermain sangat baik hingga terjadi gol penalti pada menit ke-44. "Di babak pertama kami mengontrol permainan dengan cukup baik, dan memiliki beberapa peluang bagus untuk mencetak gol – kami berhasil mencetak gol dari salah satunya," kata penyerang timnas Swedia tersebut kepada TNT Sports yang dikutip laman UEFA, Kamis (30/4).
Sementara di babak kedua, Atletico Madrid memulai pertandingan dengan sangat baik hingga tercipta gol penyama kedudukan melalui tendangan penalti Julian Alvarez pada menit ke-56. Viktor Gyokeres mengaku leg pertama berjalan sangat sulit.
Baca Juga:Hasil Arsenal vs Atletico Madrid: Dua Penalti, Drama VAR, Semifinal Liga Champions Masih Terbuka!
"Kemudian di babak kedua, mereka memulai dengan jauh lebih baik, mungkin pantas mendapatkan gol pada akhirnya. Menjelang akhir, saya pikir kami mendapatkan beberapa peluang yang cukup bagus. Tapi, secara keseluruhan, pertandingan yang sulit. Kami tahu ini tempat yang sulit untuk didatangi, tetapi ini baru babak pertama," lanjut Gyokeres.
Setelah bermain imbang, pemain berusia 27 tahun tersebut punya ambisi untuk mengalahkan Atletico Madrid di Emirates Stadium pada leg kedua. Bermain di hadapan pendukung sendiri akan terasa berbeda bagi Arsenal.
"Kami tahu ketika kami bermain di kandang, dengan para penggemar kami, itu pasti akan berbeda. Kami hanya perlu melakukan tugas kami, memberikan yang terbaik, dan ini akan menjadi pertandingan yang bagus di kandang," pungkas Gyokeres.
Baca Juga:Mikel Arteta Sesalkan Keputusan VAR saat Arsenal Ditahan Imbang Atletico Madrid, Diego Simeone Tanggapi Santai
Mencetak gol ke gawang Atletico Madrid juga pernah dilakukan Gyokeres di babak grup. Saat itu, dia berhasil mencetak brace pada laga yang dimainkan di Emirates Stadium.
Leg kedua semifinal Liga Champions akan dimainkan pada 6 Mei mendatang. Di laga tersebut Arsenal dan Atletico Madrid harus saling mengalahkan untuk mengunci satu tempat di final.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun