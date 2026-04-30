Mikel Arteta Sesalkan Keputusan VAR saat Arsenal Ditahan Imbang Atletico Madrid, Diego Simeone Tanggapi Santai

Mikel Arteta sesalkan keputusan wasit saat Arsenal ditahan imbang Atletico Madrid 1-1. (@LigadeCampeones/X).
JawaPos.com - Pelatih Mikel Arteta meluapkan kemarahannya usai Arsenal meraih hasil imbang 1-1 saat bertandang ke markas Atletico Madrid dalam leg pertama semifinal Liga Champions UEFA pada Kamis (30/4). Arteta menyesalkan keputusan wasit yang membatalkan penalti timnya sehingga mengubah jalannya pertandingan.
Pertandingan yang berlangsung di ibu kota Spanyol itu berjalan sengit sejak awal. Arsenal sempat unggul lebih dulu lewat eksekusi penalti Viktor Gyokeres pada menit ke-44. Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama setelah Julian Alvarez juga menyamakan kedudukan lewat penalti 12 menit kemudian.
Kontroversi muncul ketika Arsenal merasa layak mendapatkan penalti kedua akibat pemain pengganti Eberechi Eze dijatuhkan di dalam kotak penalti oleh bek Atletico, David Hancko. Wasit asal Belanda Danny Makkelie sempat memberi penalti sebelum akhirnya meninjau ulang melalui VAR atas rekomendasi Dennis Higler.
Setelah melihat tayangan ulang beberapa kali di monitor, Makkelie memutuskan untuk membatalkan keputusannya. Keputusan itu memicu protes dari kubu Arsenal, sedangkan pihak tuan rumah yang dipimpin pelatih Diego Simeone terlihat aktif melakukan tekanan dari pinggir lapangan.
Arteta mengaku sangat kecewa dengan keputusan itu. Arteta menilai tidak ada kesalahan yang jelas dan nyata sehingga keputusan awal seharusnya tidak dibatalkan oleh VAR. “Saya sangat marah dengan bagaimana penalti terhadap Eze bisa dibatalkan seperti itu, padahal tidak ada kesalahan yang jelas dan nyata. Ini mengubah jalannya pertandingan dan di level seperti ini hal itu tidak bisa terjadi,” ujar Arteta dikutip dari ESPN.
Pelatih berusia 44 tahun itu juga menegaskan bahwa terdapat kontak yang cukup jelas saat insiden dan mempertanyakan alasan perubahan keputusan setelah peninjauan yang berulang-ulang. Menurut Arteta, momen itu sangat krusial mengingat perjuangan panjang timnya untuk mencapai semifinal.
Baca Juga:Jelang Leg Kedua Bayern Munchen vs PSG, Ini Permintaan Unik Vincent Kompany agar Atmosfer Allianz Arena Makin Angker
Sementara itu, Simeone memiliki pandangan berbeda. Simeone menilai keputusan-keputusan yang diambil sudah menjadi bagian dari dinamika pertandingan, termasuk peran VAR yang bisa memberikan keuntungan maupun kerugian. “Untuk penalti pertama, menurut saya ada dorongan dari belakang. Lalu untuk handball, itu diberikan berkat VAR, dan penalti kedua tidak diberikan juga karena VAR. Terkadang VAR memberi, terkadang juga mengambil,” ujar Simeone.
Hasil imbang 1-1 itu membuat peluang kedua tim menuju final masih terbuka lebar. Namun, Arsenal dinilai memiliki keuntungan karena akan menjadi tuan rumah pada leg kedua pekan depan. Klub asal London itu berpeluang besar untuk melangkah ke final Liga Champions pertama mereka dalam dua dekade terakhir.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun