Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Sri Wahyuni
Kamis, 30 April 2026 | 16.41 WIB

Hasil Arsenal vs Atletico Madrid: Dua Penalti, Drama VAR, Semifinal Liga Champions Masih Terbuka!

Arsenal dan Atletico Madrid sama-sama mencetak gol dari titik putih dalam laga penuh ketegangan. (BBC)

JawaPos.com- Pertarungan sengit tersaji saat Arsenal menghadapi Atletico Madrid pada leg pertama semifinal Liga Champions. Kedua tim harus puas bermain imbang setelah masing-masing mencetak gol lewat titik putih dalam laga penuh drama.

Tim tamu Arsenal lebih dulu memecah kebuntuan menjelang turun minum. Viktor Gyokeres sukses memenangkan penalti usai dijatuhkan oleh David Hancko di kotak terlarang, lalu mengeksekusinya dengan tenang untuk membawa The Gunners unggul.

Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Atletico Madrid bangkit di babak kedua dan mendapatkan hadiah penalti setelah tinjauan VAR menunjukkan bola mengenai tangan Ben White.

Julian Alvarez yang menjadi algojo tak menyia-nyiakan kesempatan, melepaskan tembakan keras ke pojok atas gawang tanpa mampu dibendung David Raya.

Pertandingan berlangsung hati-hati sejak awal, dengan kedua tim enggan mengambil risiko. Namun, intensitas meningkat drastis setelah gol pembuka.

Atletico tampil lebih agresif di babak kedua, menciptakan sejumlah peluang berbahaya.

Ademola Lookman sempat mengancam lewat tembakan keras yang memaksa Raya melakukan penyelamatan penting. Sementara itu, Gabriel Magalhaes tampil heroik dengan blok krusial untuk menggagalkan peluang Antoine Griezmann.

Griezmann bahkan nyaris membawa Atletico unggul, namun tembakannya hanya membentur mistar gawang. Lookman juga mendapat peluang emas, tetapi gagal memaksimalkannya setelah sepakannya dari jarak dekat mampu diamankan Raya.

Di sisi lain, Arsenal sempat berharap mendapat penalti kedua saat pemain pengganti Eberechi Eze terjatuh di kotak penalti. Namun, setelah pemeriksaan VAR, keputusan tersebut dibatalkan.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Steven Gerrard dan McCoist Curiga Penalti Arsenal Dibatalkan Karena Tekanan Suporter dan Simeone - Image
Sepak Bola Dunia

Steven Gerrard dan McCoist Curiga Penalti Arsenal Dibatalkan Karena Tekanan Suporter dan Simeone

Kamis, 30 April 2026 | 23.08 WIB

Jamie Carragher Kritik Aturan Handball Liga Champions Usai Hasil Imbang Atletico vs Arsenal - Image
Sepak Bola Dunia

Jamie Carragher Kritik Aturan Handball Liga Champions Usai Hasil Imbang Atletico vs Arsenal

Kamis, 30 April 2026 | 22.31 WIB

Steven Gerrard Desak Arteta Mainkan Eze dan Saka Sejak Awal Leg Kedua Lawan Atletico Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Steven Gerrard Desak Arteta Mainkan Eze dan Saka Sejak Awal Leg Kedua Lawan Atletico Madrid

Kamis, 30 April 2026 | 22.25 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore