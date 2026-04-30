Hasil Arsenal vs Atletico Madrid: Dua Penalti, Drama VAR, Semifinal Liga Champions Masih Terbuka!

JawaPos.com- Pertarungan sengit tersaji saat Arsenal menghadapi Atletico Madrid pada leg pertama semifinal Liga Champions. Kedua tim harus puas bermain imbang setelah masing-masing mencetak gol lewat titik putih dalam laga penuh drama.

Tim tamu Arsenal lebih dulu memecah kebuntuan menjelang turun minum. Viktor Gyokeres sukses memenangkan penalti usai dijatuhkan oleh David Hancko di kotak terlarang, lalu mengeksekusinya dengan tenang untuk membawa The Gunners unggul.

Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Atletico Madrid bangkit di babak kedua dan mendapatkan hadiah penalti setelah tinjauan VAR menunjukkan bola mengenai tangan Ben White.

Julian Alvarez yang menjadi algojo tak menyia-nyiakan kesempatan, melepaskan tembakan keras ke pojok atas gawang tanpa mampu dibendung David Raya.

Pertandingan berlangsung hati-hati sejak awal, dengan kedua tim enggan mengambil risiko. Namun, intensitas meningkat drastis setelah gol pembuka.

Atletico tampil lebih agresif di babak kedua, menciptakan sejumlah peluang berbahaya.

Ademola Lookman sempat mengancam lewat tembakan keras yang memaksa Raya melakukan penyelamatan penting. Sementara itu, Gabriel Magalhaes tampil heroik dengan blok krusial untuk menggagalkan peluang Antoine Griezmann.

Griezmann bahkan nyaris membawa Atletico unggul, namun tembakannya hanya membentur mistar gawang. Lookman juga mendapat peluang emas, tetapi gagal memaksimalkannya setelah sepakannya dari jarak dekat mampu diamankan Raya.