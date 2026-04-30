Arsenal Main Imbang 1-1 Kontra Atletico, Seluruh Gol Lahir dari Penalti

Penyerang sayap Arsenal Bukayo Saka mengamankan bola pada pertandingan leg pertama semifinal Liga Champions menghadapi Atletico Madrid di Stadion Metropolitano, Madrid, Rabu (29/4/2026) waktu setempat. (uefa.com)
JawaPos.com - Arsenal mengimbangi Atletico Madrid dengan skor 1-1 pada leg pertama semifinal Liga Champions di Stadion Metropolitano, Madrid, Rabu waktu setempat, dikutip dari ANTARA.
Pada pertandingan ini Arsenal sempat unggul terlebih dahulu melalui penalti Viktor Gyokeres, namun Atletico Madrid dapat menyamakan kedudukan lewat penalti Julian Alvarez, demikian catatan UEFA.
Hasil imbang ini membuat Arsenal dan Atletico Madrid wajib mengemas kemenangan dengan skor berapapun pada leg kedua semifinal Liga Champions.
Leg kedua semifinal Liga Champions antara Arsenal menghadapi Atletico Madrid dijadwalkan digelar di Stadion Emirates, London, Rabu (6/5) pukul 02.00 WIB.
Pertandingan dimulai dengan tempo sedang dan baik Atletico serta Arsenal gagal menciptakan peluang berbahaya ke gawang lawan-lawannya.
Setelah tidak ada peluang yang berbahaya dari kedua tim, Arsenal memiliki kesempatan untuk unggul terlebih dahulu setelah mendapatkan hadiah tendangan penalti.
Viktor Gyokeres yang maju sebagai algojo sukses melaksanakan tugasnya dengan baik setelah tendangannya tak dapat dihentikan kiper Atletico Jan Oblak sehingga skor berubah menjadi 1-0 pada menit 44.
Memasuki babak kedua, Atletico meningkatkan intensitas serangan mereka untuk mencari gol penyeimbang, salah satunya melalui tembakan Julian Alvarez yang melebar dari gawang Arsenal.
Atletico mendapatkan peluang untuk menyamakan kedudukan setelah diberikan hadiah tendangan penalti oleh wasit karena bek sayap Arsenal Ben White melakukan handsball di kotak terlarang.
