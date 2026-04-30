Real Madrid Ingin CLBK! Setelah Incar Mourinho, Los Blancos Siap Tarik Kembali Toni Kroos

JawaPos.com - Real Madrid hampir dipastikan mengakhiri musim ini tanpa satu pun gelar. Setelah tersingkir dari Copa Del Rey dan Liga Champions, mereka juga kesulitan bersaing dengan pemuncak klasemen Barcelona yang selangkah lagi menjadi jawara La Liga.

Tak ingin kembali terpuruk pada musim depan, Real Madrid pun mulai menyusun sejumlah rencana. Jose Mourinho kembali diincar untuk kembali menukangi Los Blancos musim depan setelah Xabi Alonso dan Alvaro Arbeloa sama-sama gagal total menangani Vinicius Jr dkk.

Tak cukup satu CLBK, Real Madrid dikabarkan akan menarik kembali mantan gelandang andalan Los Blancos asal Jerman, Toni Kroos, seperti dilaporkan oleh Marca. Lantas, Kroos akan bertindak sebagai apa di Madrid?

Dalam laporan tersebut, Madrid sedang mempertimbangakn untuk menempatkan Toni Kroos ke dalam struktur klub. Disinyalir, Los Blancos mengambil langkah itu karena terinspirasi saat menarik kembali Zinedine Zidane sekitar 2014 lalu.

Rencananya, pemain yang sukses membawa Jerman juara dunia 2014 itu akan memulai peran sebagai penasehat klub, sekaligus mewakili Madrid ke acara-acara resmi. Kroos juga tak menutup kemungkinan untuk bisa bekerja lebih dekat dengan skuad, termasuk berperan dalam struktur kepelatihan.

Sebagai informasi, ketika Zidane ditarik kembali oleh Madrid, ia mengawalinya sebagai bagian dari asisten pelatih Carlo Ancelloti, lalu menangani tim cadangan Los Blancos, hingga diangkat menjadi pelatih tim utama menggantikan Rafael Benitez pada 2015.

Kroos sendiri merupakan pemain andalan Real Madrid, termasuk saat ditangani oleh Zinedine Zidane. Ia telah memenangkan 23 gelar selama satu dekade di Santiago Bernabeu, termasuk lima gelar Liga Champions dan empat gelar La Liga.

Tak hanya itu, Kroos juga salah satu raja assist, di mana ia mencatatkan 99 assist selama berseragam Madrid, menyumbangkan 28 gol selama 465 pertandingan. Bersama Luca Modric, keduanya menjadi salah satu duet mematikan yang pernah dimiliki lapangan tengah Los Blancos.