Rumor Mourinho ke Real Madrid Bikin Benfica Bergerak, Marco Silva Jadi Kandidat Utama

JawaPos.com - Benfica dikabarkan mulai menyusun rencana cadangan jika Jose Mourinho memutuskan hengkang pada musim panas mendatang. Nama manajer Fulham, Marco Silva, disebut masuk dalam daftar kandidat utama untuk mengambil alih kursi pelatih klub raksasa Portugal tersebut.

Dikutip dari thesun.uk.co, Benfica mulai bersiap menghadapi kemungkinan kepergian Mourinho di tengah meningkatnya rumor ketertarikan Real Madrid.

Presiden Los Blancos, Florentino Perez, disebut menjadikan Mourinho sebagai target utama untuk kembali menangani tim di Santiago Bernabeu.

Situasi ini membuat Benfica bergerak cepat mencari opsi pengganti. Marco Silva dinilai sebagai salah satu sosok paling cocok untuk melanjutkan proyek klub.

Pelatih asal Portugal itu tampil cukup impresif bersama Fulham di Premier League dan kontraknya akan habis pada akhir musim.

Meski Fulham dikabarkan sudah menawarkan kontrak baru, Silva belum memberikan sinyal pasti soal masa depannya di Craven Cottage. Dalam wawancara terbaru bersama TNT Sports, ia memilih irit bicara.

“Kami terus berdiskusi dengan pihak klub dan dewan direksi, Kami punya visi yang sama tentang apa yang terbaik untuk klub. Kalau sudah ada keputusan, tentu akan diumumkan.” ujar Marco Silva.

Performa Fulham di bawah Silva memang menarik perhatian banyak klub Eropa. Gaya bermain menyerang yang diterapkannya membuat namanya mulai dikaitkan dengan beberapa klub besar, termasuk Chelsea yang sedang mencari pelatih baru setelah memecat Liam Rosenior pekan lalu.