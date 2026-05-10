5 Alasan Penggemar Real Madrid Menggaungkan Petisi 'Mbappe Out' di Media Sosial

Kylian Mbappe (Instagram @k.mbappe)
JawaPos.com – Sebuah petisi daring bertajuk ‘Mbappe Out' menjadi sorotan setelah mengumpulkan jutaan tanda tangan dan viral di media sosial.
Petisi tersebut muncul di tengah meningkatnya kritik penggemar terhadap performa dan sikap Kylian Mbappe selama beberapa waktu terakhir.
Berikut 5 alasan utama yang mendorong sebagian penggemar Real Madrid menyerukan petisi ‘Mbappe Out', seperti dilansir dari laman Al-Jazeera pada Minggu (10/5).
1. Mbappe Dinilai Berlibur Saat sedang Menjalani Pemulihan Cedera
Kemarahan penggemar bermula dari dugaan bahwa Mbappe sedang menikmati liburan di Italia ketika menjalani masa pemulihan cedera paha. Cedera tersebut berpotensi membuatnya absen dalam laga penting El Clasico melawan Barcelona. Sejumlah pendukung menilai situasi itu menunjukkan kurangnya keseriusan pemain terhadap proses pemulihan fisiknya. Dugaan tersebut semakin memicu perdebatan karena klub belum memberikan kepastian mengenai kondisi kebugarannya.
2. Foto di Kapal Pesiar Memunculkan Persepsi Kurang Komitmen terhadap Klub
Kritik terhadap Mbappe meningkat setelah beredar foto dirinya bersama aktris Ester Exposito di atas kapal pesiar di Sardinia. Bagi sebagian penggemar, momen tersebut dianggap tidak tepat mengingat tim sedang menghadapi fase krusial musim kompetisi. Banyak pendukung merasa sang pemain seharusnya lebih fokus pada pemulihan cedera dibanding menikmati waktu luang di luar negeri. Persepsi ini memunculkan anggapan bahwa Mbappe kurang menunjukkan dedikasi penuh terhadap Real Madrid.
3. Penggemar Merasa Ekspektasi terhadap Mbappe Belum Sepenuhnya Terpenuhi
Meskipun menjadi pencetak gol terbanyak tim musim ini, performa Mbappe tetap menuai kritik dari sebagian pendukung. Sebagai pemain bintang dengan status transfer besar, ekspektasi publik terhadap kontribusinya sangat tinggi. Sebagian fans merasa Mbappe belum mampu memberikan dampak maksimal dalam laga-laga besar yang menentukan nasib tim. Situasi tersebut membuat kesalahan kecil di luar lapangan ikut mendapat sorotan tajam.
4. Viral di Media Sosial Membuat Gelombang Kritik Semakin Membesar
