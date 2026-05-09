Bintang Real Madrid Fede Valverde Akhirnya Buka Suara, Akui Bertengkar dengan Tchouameni tapi Tak Adu Jotos

Bintang Real Madrid Fede Valverde akui sempat bertengkar dengan rekan setimnya, Tchouameni. (IG Fede Valverde)
JawaPos.com–Pemain Real Madrid Federico Valverde akhirnya buka suara terkait perselisihannya dengan rekan setimnya, Aurelien Tchouameni beberapa waktu lalu yang sempat bikin heboh jagat persepakbolaan dunia.
Dalam keterangannya via Instagram story di akun pribadi Fede Valverde mengakui adanya perkelahian. Dia bahkan sempat terluka. Namun, cedera ringan itu bukan disebabkan pukulan Tchouameni, melainkan karena terbentur meja.
”Kemarin saya mengalami insiden dengan rekan satu tim selama sesi latihan. Kelelahan akibat kompetisi dan frustrasi membuat beberapa hal menjadi tidak terkendali. Selama pertengkaran, saya tanpa sengaja terbentur meja, menyebabkan luka kecil di dahi saya yang mengharuskan saya ke rumah sakit. Rekan satu tim saya sama sekali tidak memukul saya, dan saya juga tidak memukulnya,” tulisnya di Instagram seperti dikutip dari Athlonsports.
Dia pun menegaskan tidak sampai adu jotos dengan Tchouameny saat terjadi pertengkaran. Meski begitu, hal itu tentu tetap tidak dibenarkan karena bisa mengganggu kondusivitas tim, apalagi saat ini Madrid hampir dipastikan tanpa meraih satu gelar pun musim ini.
Gelandang asal Uruguay itupun meminta maaf dan mengakui pertengkaran itu merupakan salah satu hal yang menyakitkan dalam karirnya sebagai pemain dari salah satu klub terbesar di dunia, Real Madrid.
”Saya benar-benar minta maaf karena situasi ini benar-benar menyakitkan. Real Madrid adalah salah satu hal terpenting dalam hidup saya, dan saya tidak bisa mengabaikannya begitu saja," tutur dia.
Sementara itu, meski Valverde telah meminta maaf dan melakukan klarifikasi terkait insiden pertengkaran tersebut, Real Madrid tidak tinggal diam dan akan memberi sanksi indisipliner bagi kedua pemain andalannya itu.
”Real Madrid CF mengumumkan bahwa, menyusul kejadian yang terjadi pada sesi latihan baru-baru ini, kami telah memutuskan untuk membuka proses disipliner terhadap Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni,” tegas Madrid dalam rilisnya.
Los Blancos juga menyatakan meski Valverde sempat didiagnosa cedera otot traumatis. Namun secara keseluruhan dia tidak cedera serius dan diberi waktu instirahat hingga dua pekan.
