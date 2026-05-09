Federico Valverde Absen 2 Pekan! Tak Masuk Skuad Real Madrid vs Barcelona, Buntut Baku Pukul dengan Aurelien Tchouameni

JawaPos.com– Di ambang mengakhiri musim ini tanpa trofi juara, ruang ganti Real Madrid bergejolak. Kemarin (8/5), kedua pemain pilar, gelandang bertahan Aurelien Tchouameni dan gelandang Federico Valverde, dikabarkan berkelahi di ruang ganti Valdebebas –markas latihan Real.

Laporan Marca menyebut, Valverde sampai mengalami cedera kepala dan harus dilarikan ke rumah sakit. Fede –sapaan akrab kapten timnas Uruguay– tersebut bisa absen 10–14 hari setelah didiagnosis mengalami trauma otak.

Itu berarti Fede absen dalam El Clasico kontra FC Barcelona di Camp Nou, Senin (11/5).

Real membenarkan insiden perkelahian yang sudah dimulai saat kedua pemain adu mulut sengit setelah pelanggaran dalam sesi latihan sehari sebelumnya (7/5).

’’Kami memutuskan untuk membuka proses disiplin terpisah terhadap kedua pemain. Kami akan mengumumkan hasil dari kedua kasus tersebut setelah semua prosedur selesai dijalani,’’ tulis Real dalam pernyataan di laman resmi klub.

Di tengah kabar tersebut, Fede memberikan klarifikasi yang membantah telah terjadi kontak fisik antara dirinya dan Tchouameni. Cederanya juga bukan lantaran dipukul pemain timnas Prancis tersebut.

’’Dahiku secara tidak sengaja terbentur ke meja sehingga menyebabkan luka yang membuat aku harus dibawa ke rumah sakit,’’ kilah Fede.

Menurut kapten Real ketika Dani Carvajal absen tersebut, friksi di ruang ganti merupakan hal lumrah di klub mana pun.’’Jelas ada seseorang di balik ini yang menyebarkan cerita dengan cepat,’’ ucap Fede.

Selain Fede versus Tchouameni, friksi antarpemain Real kerap terjadi sepanjang musim ini. Beberapa hari lalu, bek tengah Antonio Rudiger diklaim menampar bek kiri Alvaro Carreras dalam sesi latihan. Rudiger sudah minta maaf dan Carreras meredakan situasi di media sosial.