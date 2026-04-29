Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 29 April 2026 | 18.47 WIB

PSG Tumbangkan Bayern Munchen, Vitinha dan Lucas Hernandez Kompak Ingin Menang di Leg Kedua

Pemain PSG Vitinha di laga melawan Bayern Munchen. (Dok. Paris Saint-Germain)

 

JawaPos.com–Vitinha dan Lucas Hernandez kompak ingin bawa Paris Saint-Germain (PSG) menang di Allianz Arena setelah mengalahkan Bayern Munchen di semifinal leg pertama Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor 5-4 tersebut dimainkan di Parc des Princes, Rabu (29/4).

Gelandang PSG Vitinha menyebut laga melawan Bayern Munchen sangat luar biasa. Dia menilai raksasa Liga Jerman tersebut merupakan lawan yang sulit untuk dihadapi.

PSG sempat unggul 5-2 yang masih bisa dikejar menjadi 5-4 oleh Bayern Munchen. Vitinha menyayangkan timnya tidak bisa mempertahankan keunggulan tiga gol, namun dia tetap senang PSG unggul satu gol.

”Itu adalah pertandingan sepak bola yang fantastis. Kami senang memainkannya dan saya pikir semua penggemar sepak bola senang menontonnya. Memang benar bahwa sangat sulit untuk bermain melawan lawan ini, dan saya pikir mereka akan mengatakan hal yang sama tentang kami,” kata Vitinha yang dikutip laman resmi PSG, Rabu (29/4).

”Memang benar juga bahwa kami unggul tiga gol, jadi ketika Anda hanya menang dengan satu gol, Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda seharusnya melakukan lebih banyak untuk mempertahankan keunggulan itu. Tapi itulah sepak bola, dan sangat sulit untuk melakukan itu melawan Bayern. Untungnya kami masih unggul satu gol, tetapi itu tidak berarti apa-apa, seperti yang kita lihat malam ini,” lanjut gelandang timnas Portugal tersebut.

Menang di leg kedua menjadi harapan Vitinha bersama PSG. Dia juga ingin timnya tidak hanya menang tapi menampilkan permainan yang bagus.

”Sekarang kami menuju Munich dengan keinginan yang sama dan, yang terpenting, tujuan yang sama, bermain bagus dan menang, seperti yang selalu kami lakukan,” ujar Vitinha.

Sementara itu, Lucas Hernandez menganggap laga melawan Bayern Munchen sangat menarik untuk ditonton. Di laga tersebut banyak tercipta gol dan peluang dengan intensitas yang luar biasa.

Sama halnya dengan Vitinha, Lucas juga ingin membawa PSG meraih kemenangan di leg kedua. Permainan menyerang akan tetap diterapkan Les Parisiens.

