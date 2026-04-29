Dembele Man of The Match! PSG Janji Tak Ulangi Kesalahan Saat Tantang Bayern Munchen di Neraka Allianz Arena

Ousmane Dembele merayakan gol penting saat PSG mengalahkan Bayern Munich 5-4 di semifinal Liga Champions. (PSG)
JawaPos.com — Ousmane Dembele tampil luar biasa dan terpilih sebagai Player of The Match saat membawa Paris Saint-Germain menaklukkan Bayern Munich dalam laga semifinal Liga Champions yang penuh drama. Kemenangan tipis 5-4 di Parc des Princes jadi modal penting, namun menyisakan cerita menegangkan jelang leg kedua.
Pertandingan ini benar-benar menghadirkan tontonan kelas dunia dengan hujan gol yang memanjakan penggemar sepak bola.
Skor 5-4 bahkan tercatat sebagai salah satu semifinal dengan gol terbanyak dalam sejarah kompetisi elite Eropa.
PSG sempat tertinggal lebih dulu setelah penalti Harry Kane pada menit ke-17 membawa Bayern unggul. Namun, mental juara PSG langsung terlihat saat mereka membalikkan keadaan lewat gol Khvicha Kvaratskhelia dan Joao Neves.
Bayern tidak tinggal diam dan berhasil menyamakan kedudukan melalui aksi gemilang Michael Olise. Ketegangan semakin memuncak saat Dembele mencetak gol dari titik penalti usai Alphonso Davies melakukan handball.
Memasuki babak kedua, PSG sempat terlihat akan mengunci kemenangan dengan nyaman. Kvaratskhelia dan Dembele kembali mencatatkan nama di papan skor dan membuat tim tuan rumah unggul jauh.
Namun, laga belum selesai karena Bayern menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Gol dari Dayot Upamecano dan Luis Diaz membuat pertandingan kembali hidup hingga menit akhir.
Usai laga, Dembele menegaskan PSG tidak akan bermain aman di leg kedua nanti. Ia justru memastikan timnya tetap bermain menyerang saat bertandang ke markas Bayern.
"Dua tim hebat yang menyerang, yang tidak ragu-ragu," kata Ousmane Dembele kepada Canal+.
