Sejarah Tercipta di Paris! PSG vs Bayern Munchen Dekati Rekor 13 Gol, Semifinal Liga Champions Paling Brutal Sepanjang Masa!

Duel sengit PSG vs Bayern Munich di Parc des Princes menghasilkan sembilan gol dalam semifinal Liga Champions yang bersejarah. (Bayern)
JawaPos.com — Sejarah benar-benar tercipta di Parc des Princes saat Paris Saint-Germain menghadapi Bayern Munchen dalam leg pertama semifinal Liga Champions. Laga ini bukan sekadar pertandingan, melainkan pertunjukan liar yang nyaris memecahkan rekor gol terbanyak sepanjang masa.
Pertandingan berakhir dengan skor mencengangkan 5-4 untuk kemenangan PSG, membuat duel ini langsung masuk buku sejarah Liga Champions UEFA.
Total sembilan gol tercipta, jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya di fase semifinal kompetisi elite Eropa tersebut.
Baca Juga:Dembele Man of The Match! PSG Janji Tak Ulangi Kesalahan Saat Tantang Bayern Munchen di Neraka Allianz Arena
“Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di Liga Champions! PSG dan FC Bayern München mencatat sejarah dalam pertandingan yang luar biasa,” begitu gambaran yang muncul dari duel panas tersebut.
Sejak menit awal, intensitas tinggi langsung terasa dan tak memberi ruang bagi kedua tim untuk bernapas.
Gol pertama lahir dari kaki Harry Kane pada menit ke-17 melalui titik penalti. Hadiah tersebut diberikan setelah pelanggaran yang dilakukan Willian Pacho terhadap Luis Diaz di kotak terlarang.
Namun keunggulan Bayern tak bertahan lama karena PSG langsung merespons cepat. Khvicha Kvaratskhelia mencetak gol indah lewat tendangan melengkung yang tak mampu dijangkau Manuel Neuer.
Momentum berbalik ke tuan rumah ketika Joao Neves mencetak gol kedua PSG melalui sundulan hasil sepak pojok. Skor berubah menjadi 2-1 dan membuat publik Paris semakin bergemuruh.
Bayern tidak tinggal diam dan kembali menyamakan kedudukan lewat aksi Michael Olise pada menit ke-41. Laga semakin panas karena kedua tim saling jual beli serangan tanpa henti.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban