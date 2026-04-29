Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 29 April 2026 | 14.17 WIB

Sejarah Tercipta di Paris! PSG vs Bayern Munchen Dekati Rekor 13 Gol, Semifinal Liga Champions Paling Brutal Sepanjang Masa!

Duel sengit PSG vs Bayern Munich di Parc des Princes menghasilkan sembilan gol dalam semifinal Liga Champions yang bersejarah. (Bayern)

JawaPos.com — Sejarah benar-benar tercipta di Parc des Princes saat Paris Saint-Germain menghadapi Bayern Munchen dalam leg pertama semifinal Liga Champions. Laga ini bukan sekadar pertandingan, melainkan pertunjukan liar yang nyaris memecahkan rekor gol terbanyak sepanjang masa.

Pertandingan berakhir dengan skor mencengangkan 5-4 untuk kemenangan PSG, membuat duel ini langsung masuk buku sejarah Liga Champions UEFA.

Total sembilan gol tercipta, jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya di fase semifinal kompetisi elite Eropa tersebut.

“Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di Liga Champions! PSG dan FC Bayern München mencatat sejarah dalam pertandingan yang luar biasa,” begitu gambaran yang muncul dari duel panas tersebut.

Sejak menit awal, intensitas tinggi langsung terasa dan tak memberi ruang bagi kedua tim untuk bernapas.

Gol pertama lahir dari kaki Harry Kane pada menit ke-17 melalui titik penalti. Hadiah tersebut diberikan setelah pelanggaran yang dilakukan Willian Pacho terhadap Luis Diaz di kotak terlarang.

Namun keunggulan Bayern tak bertahan lama karena PSG langsung merespons cepat. Khvicha Kvaratskhelia mencetak gol indah lewat tendangan melengkung yang tak mampu dijangkau Manuel Neuer.

Momentum berbalik ke tuan rumah ketika Joao Neves mencetak gol kedua PSG melalui sundulan hasil sepak pojok. Skor berubah menjadi 2-1 dan membuat publik Paris semakin bergemuruh.

Bayern tidak tinggal diam dan kembali menyamakan kedudukan lewat aksi Michael Olise pada menit ke-41. Laga semakin panas karena kedua tim saling jual beli serangan tanpa henti.

