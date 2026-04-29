Drama Gila di Paris! PSG vs Bayern Munchen Berakhir 9 Gol, Les Parisiens Menang Tipis 5-4

JawaPos.com — Hasil Liga Champions menghadirkan tontonan yang benar-benar di luar nalar. Duel panas antara Paris Saint-Germain dan Bayern Munchen berakhir dengan skor mencengangkan 5-4 pada leg pertama semifinal di Parc des Princes, Rabu (29/4) dini hari WIB.

Sejak peluit awal dibunyikan, laga ini langsung berjalan dengan tempo tinggi. Kedua tim sama-sama tampil menyerang tanpa kompromi, seolah tidak ingin menyisakan cerita untuk leg kedua nanti.

Bayern Munchen yang datang sebagai tim tamu justru tampil berani lebih dulu. Tim berjuluk Die Roten membuka keunggulan lewat eksekusi penalti Harry Kane pada menit ke-17 setelah pelanggaran di kotak terlarang.

Gol tersebut sempat membuat tuan rumah tertekan. Namun, respons cepat diperlihatkan PSG yang langsung meningkatkan intensitas serangan dan mulai menguasai jalannya pertandingan.

Kebangkitan PSG dimulai pada menit ke-24 lewat aksi Kvicha Kvaratskhelia. Winger lincah itu sukses menyamakan skor menjadi 1-1 dan membakar semangat publik tuan rumah.

Tak butuh waktu lama, PSG berbalik unggul pada menit ke-35. Kali ini giliran Joao Neves yang mencatatkan namanya di papan skor setelah membobol gawang Manuel Neuer.

Namun Bayern Munchen bukan tim yang mudah menyerah. Menjelang akhir babak pertama, Michael Olise berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-41 setelah memanfaatkan umpan matang Aleksandar Pavlovic.

Drama belum berhenti di situ. PSG kembali memimpin tepat sebelum turun minum melalui penalti Ousmane Dembele pada menit 45+5, menutup babak pertama dengan skor 3-2.