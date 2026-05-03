Gagal Jadi Penggawan Die Roten, Andrej Kramaric Bantu Dekatkan Meisterschale Bayern Munchen

Andrej Kramaric. (Dok. Bundesliga)
JawaPos.com — Andrej Kramaric pernah menyesali kegagalannya pindah ke Bayern Munchen pada musim panas 2020 lalu. Kramaric masih di TSG 1899 Hoffenheim.
Tapi Kramaric tidak akan menyesalinya lagi sekarang. Meski gagal menjadi penggawa Die Roten, julukan Bayern, setidaknya Kramaric musim ini membantu klub impiannya itu memenangi Bundesliga.
Dua gol penaltinya membawa Hoffenheim membuyarkan ambisi Borussia Dortmund (BVB) menguntit Bayern dalam perburuan Meisterschale musim ini. Main di PreZero Arena, Sinsheim, BVB takluk 1-2 atas Hoffenheim.
’’Tidak mudah menjalankannya (gol penalti), apalagi berhadapan melawan Greg (Gregor Kobel, kiper BVB) karena kami pernah main bareng. Untungnya aku bisa menuntaskannya,’’ sebut Kramaric.
Dengan kekalahan BVB , maka Bayern yang bertanding tadi malam WIB semakin dekat dengan Meisterschale musim ini. Bayern menjamu VfB Stuttgart di Allianz Arena, Munchen.
Seri pun tetap akan membuat Bayern memenangi Bundesliga. Apalagi jika menang. Sebelum laga, der trainer Bayern Vincent Kompany menyatakan timnya belum memikirkan pesta juara dalam laga melawan Stuttgart.
’’Pemain di ruang ganti hanya fokus memenangi laga itu (lawan Stuttgart), lalu fokus ke (Bayer) Leverkusen, apapun yang terjadi,’’ kata Kompany, dilansir dari laman TZ.
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya