Komentar Manuel Neuer Usai Gawang Bayern Munchen Dihujani Lima Gol PSG

JawaPos.com - Kekalahan dramatis 5-4 dari PSG pada Selasa malam jelas meninggalkan bekas yang dalam bagi Bayern Munchen. Namun, di antara semua pemain, sosok yang paling terlihat terpukul adalah sang kapten sekaligus penjaga gawang, Manuel Neuer.
Kiper veteran berusia 40 tahun itu menjalani malam yang jauh dari kata ideal. Dalam laga leg pertama di Parc des Princes, Neuer bahkan tidak mencatatkan satu pun penyelamatan.
Statistik itu cukup mencolok, mengingat reputasinya sebagai salah satu kiper terbaik dalam sejarah sepak bola. Beberapa gol PSG pun memperlihatkan sisi rapuh yang jarang terlihat dari dirinya musim ini.
Padahal, jika menoleh ke belakang, performa Neuer sebenarnya cukup solid sepanjang musim. Ia bahkan sempat tampil gemilang dalam pertemuan sebelumnya melawan PSG, hingga mendapat pujian sebagai pemain terbaik di laga tersebut.
Konsistensinya itulah yang sempat memicu wacana soal kemungkinan comeback ke tim nasional Jerman, apalagi menjelang Piala Dunia 2026 yang masih mencari sosok kiper berpengalaman.
Namun, penampilan di laga ini bisa jadi mengubah arah pembicaraan. Bukan cuma soal tim nasional, masa depan Neuer di Bayern juga mulai dipertanyakan, mengingat kontraknya yang akan segera habis dan belum ada kepastian perpanjangan.
Melansir Get Football News, menariknya, Neuer sendiri memilih tidak banyak bicara setelah pertandingan. Ia hanya memberikan komentar singkat, namun cukup menggambarkan situasi yang sedang dihadapinya.
“Ya, hasilnya seperti kekalahan 1-0,” kata Neuer dengan pasrah kepada wartawan.
“Banyak hal terjadi hari ini. Banyak drama. Kami bisa bermain jauh lebih baik di lini belakang daripada hari ini. Lima gol tidak cukup baik untuk pertahanan dan seorang kiper. Itu sudah jelas. Kami tetap tidak akan berdiam diri dan akan terus menatap ke depan.”
Saat ditanya lebih jauh soal perasaannya setelah kebobolan lima gol tanpa satu pun penyelamatan, Neuer sempat terdiam sebelum menjawab.
“Ya, ini sulit,” ujarnya. “Anda sudah melihat gol-golnya. Sulit untuk menepisnya. Dua di antaranya nyaris kebobolan. Terkadang kami kurang beruntung. Bagaimanapun juga, para pencetak gol adalah pemain sepak bola kelas dunia.”
