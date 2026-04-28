M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 29 April 2026 | 06.06 WIB

Harry Maguire Sindir Ruben Amorim usai Kemenangan Manchester United

Bek Manchester United Harry Maguire. (Bein Sports) - Image

Bek Manchester United Harry Maguire. (Bein Sports)

JawaPos.com–Manchester United semakin dekat kembali ke Liga Champions setelah kemenangan 2-1 atas Brentford di Old Trafford. Gol dari Casemiro dan Benjamin Sesko memastikan tiga poin penting, meski performa tim belum sepenuhnya meyakinkan.

Di balik hasil positif tersebut, ada cerita menarik yang muncul dari ruang wawancara. Harry Maguire, yang kembali jadi figur penting di lini belakang, memberikan komentar yang cukup pedas meski dibungkus dengan nada profesional.

Tak bisa dimungkiri, performa United memang mengalami peningkatan sejak ditangani Michael Carrick. Dalam 13 laga, sembilan kemenangan berhasil diraih dan posisi tim kini merangkak naik ke papan atas klasemen.

Situasi ini berbanding terbalik dengan periode sebelumnya di bawah Ruben Amorim. Saat itu, United kesulitan konsisten, bahkan kerap kehilangan poin di momen-momen krusial.

Melansir The Peoples Person, Maguire pun secara tidak langsung menyinggung perbedaan tersebut.

”Kami menghadapi dua pertandingan sulit ketika Michael pertama kali datang, dan saya pikir semua orang mungkin melihatnya dengan berpikir oh tidak, melawan Arsenal dan Man City, dan kami berhasil mendapatkan enam poin,” kata Maguire.

”Semua orang percaya akan hal itu, dan kami telah berkumpul bersama. Kami memiliki kepercayaan diri. Kami tahu bahwa kami bisa mencetak gol dari mana saja,” imbuh dia.

Puncak pernyataan Maguire datang saat dia membandingkan hasil pertandingan di dua era berbeda.

”Hasilnya berbicara sendiri sejak manajer datang dan formasi berubah, kami sepertinya selalu meraih hasil yang lebih baik. Saya rasa di pertandingan-pertandingan sebelumnya, saat Ruben masih di sini, hasilnya imbang, tapi kami selalu berakhir dengan kekalahan,” ujar Harry Maguire.

