Gary Neville Sebut Pemain Manchester United yang Tak Layak Jadi Starter Lawan Liverpool

Amad Diallo dinilai tak bermain bagus saat Manchester United menang 2-1 atas Brentford. (ig @amaddiallo19)
JawaPos.com–Manchester United semakin dekat dengan tiket Liga Champions setelah menang tipis 2-1 atas Brentford. Dua gol di babak pertama dari Casemiro dan Benjamin Sesko cukup untuk mengamankan kemenangan.
Performa Manchester secara keseluruhan masih menyisakan tanda tanya. Salah satu yang jadi sorotan adalah perubahan taktik di babak kedua.
Michael Carrick kembali menggunakan sistem 3-5-2 yang sebelumnya kerap menuai kritik. Namun, justru setelah perubahan itu, United terlihat lebih solid terutama setelah Noussair Mazraoui masuk menggantikan Amad Diallo.
Gol telat dari Mathias Jensen di menit ke-87 sempat membuat situasi tegang, tapi secara umum United tampil lebih stabil dibanding babak pertama.
Performa Amad Diallo kembali jadi bahan pembicaraan, terutama karena kontribusinya yang dinilai belum maksimal dalam beberapa bulan terakhir. Winger asal Pantai Gading itu bahkan belum mencetak gol di Premier League sejak Desember.
Melansir Metro Sport, legenda Manchester United Gary Neville secara terbuka meragukan apakah Amad layak jadi starter saat United menghadapi Liverpool akhir pekan ini.
”Jika Cunha fit, saya pikir dia akan menurunkan Cunha dan Mbeumo, Bruno Fernandes dan Sesko. Saya pikir dia akan menggunakan keempat pemain itu dan saya tidak yakin Amad akan bermain,” papar Gary Neville.
Menurut dia, pada laga melawan Brentford, Manchester United terlihat lebih berhati-hati, ketat, lebih kompak, dan lebih fokus pada pertahanan pada babak kedua daripada babak pertama.
”Saya rasa dia tidak akan memulai dengan lima pemain di lini belakang, saya rasa itu salah. Dia tidak akan melakukan itu, mari kita perjelas. Tapi dia akan membuat mereka jauh lebih waspada dalam bertahan. Dia akan jauh lebih kompak dan ketat, dan ini akan menjadi soal tidak melakukan kesalahan. Mari kita buat Liverpool gugup,” terang Gary Neville.
