Jadwal Aneh? Duel Panas Manchester United vs Liverpool Digelar di Jam Tak Biasa

Duel sarat emosi MU vs Liverpool siap memanaskan akhir pekan Premier League. (@liverpoolfc)
JawaPos.com–Laga panas antara Manchester United dan Liverpool FC kembali menjadi sorotan utama akhir pekan ini di Premier League. Namun, bukan hanya rivalitas klasik yang mencuri perhatian, tetapi jadwal kick off yang tak biasa juga ikut memicu tanda tanya.
Duel sengit Manchester United dan Liverpool FC di Old Trafford tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu pukul 15.30 waktu setempat, yang terbilang tidak lazim untuk pertandingan Premier League. Biasanya, laga pada Minggu digelar pada pukul 14.00 atau 16.30.
Pertandingan ini dipastikan akan menyedot perhatian besar, mengingat kedua tim sama-sama memburu posisi tiga besar klasemen musim ini. Atmosfer panas pun diprediksi menyelimuti stadion, seperti halnya setiap pertemuan dua rival bebuyutan tersebut.
Lantas, mengapa laga digelar pukul 15.30? Meski tidak ada pernyataan resmi, sejumlah laporan menyebut perubahan jadwal ini berkaitan dengan faktor keamanan.
Rivalitas panjang antara Manchester United dan Liverpool dianggap berisiko tinggi. Sehingga pihak berwenang memilih memajukan waktu kick off untuk meminimalkan potensi gangguan.
Penyesuaian serupa sebenarnya bukan hal baru. Pada pertemuan sebelumnya, termasuk laga FA Cup 2024, jadwal juga diubah ke pukul 15.30 setelah koordinasi antara pihak penyiar, federasi, dan kepolisian.
Tak hanya laga ini, pekan tersebut juga diwarnai sejumlah jadwal tak biasa di Premier League. Tidak ada pertandingan Sabtu pukul 12.30, sementara pada Minggu, selain duel AFC Bournemouth kontra Crystal Palace pukul 14.00, ada pula laga antara Aston Villa melawan Tottenham Hotspur yang baru dimulai pukul 19.00.
Dengan kombinasi rivalitas panas dan jadwal yang tak biasa, laga Manchester United vs Liverpool dipastikan menjadi salah satu pertandingan paling dinanti para pendukung.
