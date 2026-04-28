Tampil Solid di Lini Belakang Manchester United, Harry Maguire Dapat Pujian dari Jamie Carragher

Performa kokoh Harry Maguire saat Manchester United mengalahkan Brentford. (ig @harrymaguire93)
JawaPos.com–Manchester United terus menjaga momentum positif usai menaklukkan Brentford di Liga Premier. Kemenangan 2-1 ini membawa mereka semakin dekat ke tiket Liga Champions, dengan gol dari Casemiro dan Benjamin Sesko menjadi pembeda.
Meski lini depan tampil efektif, sorotan juga layak diberikan ke sektor pertahanan terutama pada Harry Maguire. Bek tengah itu tampil solid setelah kembali ke starting XI usai menjalani larangan bermain, dan langsung menunjukkan kualitasnya.
Melansir Man Utd News, penampilan Harry Maguire tidak luput dari perhatian Jamie Carragher. Mantan bek Liverpool itu memberikan apresiasi tinggi terhadap mentalitas dan karakter sang pemain.
”Dia adalah pemain top. Anda bisa melihatnya dari apa yang telah dia lakukan bersama Inggris dan mendapatkan ban kapten di Manchester United. Kemudian dia mengalami masa sulit seperti yang biasa dialami seorang pesepak bola,” ujar Jamie Carragher.
Menurut dia, Harry Maguire memiliki karakter hebat. Akan sangat mudah bagi Harry Maguire untuk meninggalkan Manchester United ketika para pendukung mulai mengkritiknya.
”Ketika keadaan tidak berjalan baik, kritik akan berdatangan, saya tahu itu dari pengalaman saya di Liverpool, persis sama di Man Utd. Mereka membutuhkan Harry Maguire sekarang. Saya menyukai hal itu pada pemain. Saya sangat mengaguminya,” ujar Jamie Carragher.
”Perhatikan para pemain ketika keadaan tidak berjalan baik, bagaimana mereka berjuang, itu bagian dari menjadi seorang profesional. Dia memiliki karakter yang luar biasa,” imbuh Jamie Carragher.
Bukan cuma soal bertahan, Maguire juga punya peran penting dalam gol pembuka United. Dari situasi sepak pojok, dia menyambut umpan dengan sundulan terarah ke depan gawang, yang kemudian dimanfaatkan Casemiro untuk mencetak gol. Beberapa saat sebelumnya, Maguire bahkan nyaris mencatatkan namanya di papan skor, andai sundulan kerasnya tidak digagalkan kiper Brentford.
Perjalanan Maguire di Manchester United memang tidak selalu mulus. Dia sempat jadi sasaran kritik tajam, kehilangan ban kapten, hingga hampir meninggalkan klub.
