Manchester United Kalahkan Brentford 2-1, Michael Carrick Bersiap Hadapi Liverpool di Akhir Pekan

Casemiro buka keunggulan Manchester United saat lawan Brentford. (@ManUtd/X).
JawaPos.com - Manchester United semakin mendekat ke tiket Liga Champions setelah menang 2-1 atas Brentford dalam lanjutan Premier League pecan ke-34 di Old Trafford pada Selasa (28/4). Bermain di kandang sendiri, Manchester United tampil mendominasi. Iblis Merah langsung membuka keunggulan pada menit ke-11 lewat sundulan Casemiro yang memanfaatkan umpan kepala dari Harry Maguire dalam situasi sepak pojok. Gol itu membuat tuan rumah unggul 1-0.
Manchester United terus menekan sepanjang babak pertama. Upaya mereka kembali berbuah hasil pada menit ke-43 lewat gol Benjamin Sesko. Dilansir dari ESPN, penyerang muda itu mencetak gol lewat serangan balik cepat setelah menerima asis dari Bruno Fernandes, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0.
Memasuki babak kedua, Brentford tampil lebih berani dan mulai memberikan tekanan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan, termasuk sundulan Mikkel Damsgaard yang masih mampu diamankan kiper Manchester United Senne Lammens.
Brentford sebagai tim tamu akhirnya memperkecil ketertinggalan pada menit ke-87 lewat sepakan jarak jauh Mathias Jensen yang tidak mampu dibendung. Brentford terus menekan hingga masa tambahan waktu, tetapi Manchester United mampu bertahan dengan baik hingga peluit panjang dibunyikan dengan skor 2-1.
Pelatih interim Manchester United Michael Carrick mengaku puas dengan hasil yang diraih timnya. Carrick menilai kemenangan itu menempatkan tim dalam posisi yang sangat baik untuk mengamankan tiket Liga Champions.
“Kami jelas punya pertandingan penting yang akan datang di akhir pekan, jadi kami menantikannya. Ini adalah laga besar karena berbagai alasan, tetapi kami telah menempatkan diri dalam posisi yang bagus berkat kemenangan yang baik malam ini,” ujar Carrick dikutip dari Sky Sports.
Dengan hasil itu, Manchester United yang berada di peringkat ketiga dengan 61 poin, selisih 11 poin dari Manchester City yang menduduki posisi kedua dan selisih tiga poin dari Liverpool yang menempati posisi keempat. Manchester United berpeluang mengunci tiket ke kompetisi elite Eropa saat menghadapi rival berat Liverpool pada pertandingan berikutnya.
Di sisi lain, pelatih Brentford Keith Andrews tetap mengapresiasi performa anak asuhnya meski harus pulang tanpa poin. “Kami sempat berada di bawah tekanan dalam sekitar 10 menit pertama, tetapi setelah itu kami bereaksi dengan sangat baik terhadap jalannya pertandingan. Saya pikir kami tampil luar biasa dalam sebagian besar laga, namun sayangnya kami tidak mampu memanfaatkan peluang yang kami ciptakan,” ungkap Andrews.
