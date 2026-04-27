Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Edi Yulianto
Senin, 27 April 2026 | 19.35 WIB

Prediksi Lazio vs Udinese: Susunan Pemain hingga Peluang Gol di Olimpico

Lazio amankan tiket final Piala Italia usai tumbangkan Atalanta. (@SerieA_EN/X).

JawaPos.com - Setelah memastikan tempat mereka di final Coppa Italia dengan kemenangan dramatis melalui adu penalti, Lazio akan kembali ke Serie A ketika mereka menjamu Udinese di Olimpico Roma, Selasa (28/4) dini hari WIB.

Mencapai final Coppa Italia dapat menyelamatkan musim yang kurang memuaskan, tetapi tim tamu dapat mengurangi defisit mereka menjadi satu poin apabila mengalahkan Biancocelesti di Stadio Olimpico.

Walau begitu, Lazio selaku tuan rumah punya modal positif. Mereka melaju ke final pada Rabu malam setelah mengalahkan Atalanta melalui drama adu penalti.

Gol telat Alessio Romagnoli sempat memastikan kemenangan agregat 3-2 di Bergamo, tetapi La Dea langsung membalas dan memaksa pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu.

Lazio akhirnya menang setelah adu penalti yang diwarnai banyak kegagalan, di mana kiper cadangan Edoardo Motta mengukir namanya dalam sejarah klub dengan melakukan empat penyelamatan gemilang. Lazio akan berhadapan dengan Inter Milan di final Coppa Italia.

Perjalanan Lazio memang patut diacungi jempol dalam mencapai final kali ini. Setelah menyingkirkan finalis tahun lalu - Bologna dan AC Milan - mereka telah menempuh jalan yang sulit, di mana mereka akhirnya berhak bermain di kandang sendiri (Olimpico) menghadapi Inter bulan depan.

Akan tetapi, mereka harus melanjutkan kampanye liga yang kurang gemilang sebelum menghadapi Inter.

Tim asuhan Maurizio Sarri hanya berada di posisi kesembilan di Serie A dan berisiko gagal lolos ke Eropa untuk tahun kedua berturut-turut, yang berarti jalan terbaik mereka untuk kembali ke kompetisi UEFA adalah dengan memenangkan Coppa Italia.

Meskipun masih belum konsisten, hasil pertandingan jelas telah membaik, dan mereka akhirnya mengakhiri rekor tak terkalahkan Napoli di Stadio Maradona pekan lalu.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore