Antara
21 April 2026, 15.25 WIB

Jadwal Semifinal Piala Italia: Inter Jamu Como, Atalanta vs Lazio

Semifinal Piala Italia: Inter jamu Como, Atalanta vs Lazio. (X/CalcioNews24)

JawaPos.com–Leg kedua semifinal Piala Italia dijadwalkan akan berlangsung pada tengah pekan ini. Inter Milan menjamu Como, sedangkan Lazio bertandang ke markas Atalanta.

Inter Milan akan menjamu Como pada leg kedua semifinal Piala Italia di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Rabu (22/4) pukul 02.00 WIB, demikian catatan Coppa Italia seperti dilansir dari Antara. Pada pertandingan ini, kedua tim diwajibkan untuk meraih kemenangan untuk bisa melenggang ke partai final setelah leg pertama di markas Como berakhir dengan skor imbang tanpa gol.

Inter Milan tentu diunggulkan pada pertandingan ini, karena selain bertindak sebagai tuan rumah, pada beberapa pekan lalu mereka berhasil mengalahkan Como dengan skor 3-4 di kompetisi Liga Italia.

Meskipun begitu, Como tentu mengusung misi balas dendam ketika bertandang ke markas Inter Milan, sekaligus memperbaiki catatan ketika berjumpa Nerazzuri karena belum bisa menang pada musim ini.

Sementara itu, Lazio akan bertandang ke markas Atalanta pada leg kedua semifinal Piala Italia di Stadion Gewiss, Bergamo, Kamis (23/4) pukul 02.00 WIB.

Pada leg pertama semifinal, kedua tim harus puas bermain imbang dengan skor 2-2 ketika Lazio bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Olimpico, Roma. Menjelang pertandingan ini, Atalanta tengah berupaya untuk kembali ke jalur kemenangan setelah pada akhir pekan lalu ditahan imbang oleh AS Roma di kompetisi Liga Italia.

Di sisi lain, Lazio tengah dalam tren positif setelah pada kompetisi Liga Italia, akhir pekan lalu, mereka berhasil mencuri kemenangan 2-0 di kandang Napoli.

Selanjutnya partai final Piala Italia musim 2025/2026 dijadwalkan akan berlangsung pada 13 Mei 2026.

Jadwal leg kedua semifinal Piala Italia

Rabu (22/4)

Artikel Terkait
Jadi Pemain Terbaik Saat Inter Milan Tumbangkan Cagliari, Nicolo Barella Ucap Selamat untuk Josep Martinez - Image
Sepak Bola Dunia

Jadi Pemain Terbaik Saat Inter Milan Tumbangkan Cagliari, Nicolo Barella Ucap Selamat untuk Josep Martinez

18 April 2026, 18.43 WIB

Inter Milan Menang 3-0 atas Cagliari, Unggul 12 Poin dari Napoli - Image
Sepak Bola Dunia

Inter Milan Menang 3-0 atas Cagliari, Unggul 12 Poin dari Napoli

18 April 2026, 18.11 WIB

Inter Milan Tampil Sempurna di San Siro Usai Taklukkan Cagliari, Cristian Chivu Targetkan Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Inter Milan Tampil Sempurna di San Siro Usai Taklukkan Cagliari, Cristian Chivu Targetkan Liga Champions

18 April 2026, 17.36 WIB

Terpopuler

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK - Image
1

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

2

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

3

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

4

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

5

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

6

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

7

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

8

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

9

Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos

10

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

