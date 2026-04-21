Jadwal Semifinal Piala Italia: Inter Jamu Como, Atalanta vs Lazio

Semifinal Piala Italia: Inter jamu Como, Atalanta vs Lazio. (X/CalcioNews24)
JawaPos.com–Leg kedua semifinal Piala Italia dijadwalkan akan berlangsung pada tengah pekan ini. Inter Milan menjamu Como, sedangkan Lazio bertandang ke markas Atalanta.
Inter Milan akan menjamu Como pada leg kedua semifinal Piala Italia di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Rabu (22/4) pukul 02.00 WIB, demikian catatan Coppa Italia seperti dilansir dari Antara. Pada pertandingan ini, kedua tim diwajibkan untuk meraih kemenangan untuk bisa melenggang ke partai final setelah leg pertama di markas Como berakhir dengan skor imbang tanpa gol.
Inter Milan tentu diunggulkan pada pertandingan ini, karena selain bertindak sebagai tuan rumah, pada beberapa pekan lalu mereka berhasil mengalahkan Como dengan skor 3-4 di kompetisi Liga Italia.
Meskipun begitu, Como tentu mengusung misi balas dendam ketika bertandang ke markas Inter Milan, sekaligus memperbaiki catatan ketika berjumpa Nerazzuri karena belum bisa menang pada musim ini.
Sementara itu, Lazio akan bertandang ke markas Atalanta pada leg kedua semifinal Piala Italia di Stadion Gewiss, Bergamo, Kamis (23/4) pukul 02.00 WIB.
Pada leg pertama semifinal, kedua tim harus puas bermain imbang dengan skor 2-2 ketika Lazio bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Olimpico, Roma. Menjelang pertandingan ini, Atalanta tengah berupaya untuk kembali ke jalur kemenangan setelah pada akhir pekan lalu ditahan imbang oleh AS Roma di kompetisi Liga Italia.
Di sisi lain, Lazio tengah dalam tren positif setelah pada kompetisi Liga Italia, akhir pekan lalu, mereka berhasil mencuri kemenangan 2-0 di kandang Napoli.
Selanjutnya partai final Piala Italia musim 2025/2026 dijadwalkan akan berlangsung pada 13 Mei 2026.
Rabu (22/4)
