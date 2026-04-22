Prediksi Skor Atalanta vs SS Lazio: Mister 33 Rindu Final Coppa Italia, Raffaele Palladino Waspada Mentalitas Biancocelesti

JawaPos.com – Maurizio Sarri pernah merasakan atmosfer final Coppa Italia pada edisi 2019–2020. Sayangnya, Sarri yang menangani Juventus kalah adu penalti (2-4) lawan mantan klub asuhannya, SSC Napoli. Momen itu yang dirindukan Sarri musim ini.

Bersama SS Lazio, Sarri telah menapak semifinal dan menghadapi Atalanta BC di New Balance Arena, Bergamo, dalam second leg dini hari nanti (siaran langsung ANTV pukul 02.00 WIB). First leg di Stadio Olimpico, Roma, bulan lalu (5/3) berakhir seri 2-2.

”Aku ingin kembali merasakan atmosfer itu (final Coppa Italia, Red). Kami hanya tinggal selangkah,” ucap Sarri kepada Corriere dello Sport.

Mister 33 –julukan Sarri– punya motivasi bisa lolos meski main di kandang lawan berkaca dari laga Serie A akhir pekan lalu (18/4). Sarri berhasil membawa Lazio menang 2-0 di kandang Napoli, Stadio Diego Armando Maradona, Naples.

’’Sarri sudah membuat takjub dengan penampilan timnya di Naples. Ketika datang ke Bergamo, aku harap dapat melihatnya kembali,’’ ucap analis sepak bola Italia Franco Melli kepada Radio Radio.

Performa apik Biancocelesti –julukan Lazio – juga yang diwaspadai pihak Atalanta. Kepada Sky Sport Italia, allenatore Atalanta BC Raffaele Palladino menilai skuad Sarri punya mentalitas yang bagus.

”Aku yakin tidak akan mudah menaklukkan mereka. Ini akan jadi laga yang sangat ketat seperti pertemuan pertama di Olimpico,” tutur Palladino.



Prediksi Susunan Pemain

ATALANTA BC (3-4-2-1): 29-Carnesecchi (g); 42-Scalvini, 19-Djimsiti, 23-Kolasinac; 16-Bellanova, 15-De Roon (c), 13-Ederson, 77-Zappacosta; 17-De Ketelaere, 59-Zalewski; 9-Scamacca

Pelatih: Raffaele Palladino

SS LAZIO (4-3-3): 40-Motta (g); 29-Lazzari, 34-Mario Gila, 13-Romagnoli, 17-Tavares; 26-Basic, 32-Cataldi, 24-Taylor; 22-Cancellieri, 14-Noslin, 10-Zaccagni (c)

Pelatih: Maurizio Sarri