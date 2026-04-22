Prediksi Skor Atalanta vs SS Lazio: Mister 33 Rindu Final Coppa Italia, Raffaele Palladino Waspada Mentalitas Biancocelesti

Maurizio Sarri. (Dok. @official_sslazio)
JawaPos.com – Maurizio Sarri pernah merasakan atmosfer final Coppa Italia pada edisi 2019–2020. Sayangnya, Sarri yang menangani Juventus kalah adu penalti (2-4) lawan mantan klub asuhannya, SSC Napoli. Momen itu yang dirindukan Sarri musim ini.
Bersama SS Lazio, Sarri telah menapak semifinal dan menghadapi Atalanta BC di New Balance Arena, Bergamo, dalam second leg dini hari nanti (siaran langsung ANTV pukul 02.00 WIB). First leg di Stadio Olimpico, Roma, bulan lalu (5/3) berakhir seri 2-2.
”Aku ingin kembali merasakan atmosfer itu (final Coppa Italia, Red). Kami hanya tinggal selangkah,” ucap Sarri kepada Corriere dello Sport.
Mister 33 –julukan Sarri– punya motivasi bisa lolos meski main di kandang lawan berkaca dari laga Serie A akhir pekan lalu (18/4). Sarri berhasil membawa Lazio menang 2-0 di kandang Napoli, Stadio Diego Armando Maradona, Naples.
’’Sarri sudah membuat takjub dengan penampilan timnya di Naples. Ketika datang ke Bergamo, aku harap dapat melihatnya kembali,’’ ucap analis sepak bola Italia Franco Melli kepada Radio Radio.
Performa apik Biancocelesti –julukan Lazio – juga yang diwaspadai pihak Atalanta. Kepada Sky Sport Italia, allenatore Atalanta BC Raffaele Palladino menilai skuad Sarri punya mentalitas yang bagus.
”Aku yakin tidak akan mudah menaklukkan mereka. Ini akan jadi laga yang sangat ketat seperti pertemuan pertama di Olimpico,” tutur Palladino.
Prediksi Susunan Pemain
ATALANTA BC (3-4-2-1): 29-Carnesecchi (g); 42-Scalvini, 19-Djimsiti, 23-Kolasinac; 16-Bellanova, 15-De Roon (c), 13-Ederson, 77-Zappacosta; 17-De Ketelaere, 59-Zalewski; 9-Scamacca
Pelatih: Raffaele Palladino
SS LAZIO (4-3-3): 40-Motta (g); 29-Lazzari, 34-Mario Gila, 13-Romagnoli, 17-Tavares; 26-Basic, 32-Cataldi, 24-Taylor; 22-Cancellieri, 14-Noslin, 10-Zaccagni (c)
Pelatih: Maurizio Sarri
Prediksi Skor: 1-2
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara