Aprillia JP
Senin, 27 April 2026 | 03.17 WIB

Antonio Conte Sindir Sikap Romelu Lukaku di Napoli: Membuat Saya Kecewa!

Antonio Conte kembali berkonflik dengan Romelu Lukaku di Napoli. (X/@FabrizioRomano)

JawaPos.com - Pelatih Napoli Antonio Conte kembali memanaskan situasi internal tim dengan melontarkan sindiran halus kepada penyerang Romelu Lukaku. Ketegangan antara keduanya mencuat lagi setelah sempat mereda dalam beberapa hari terakhir.

Konflik itu bermula bulan lalu ketika Lukaku menjadi sorotan karena tidak menghadiri sesi latihan tim. Saat itu, pemain berusia 32 tahun itu sebelumnya mengundurkan diri dari tugas internasional bersama Timnas Belgia dengan alasan cedera.

Napoli kemudian merilis pernyataan resmi yang cukup keras. Klub menegaskan bahwa Lukaku tidak merespons panggilan latihan dan membuka kemungkinan pemberian sanksi disiplin, termasuk meninjau kelanjutan partisipasinya bersama tim.

Akibat ketidakhadiran tanpa izin itu, Lukaku dijatuhi denda. Lukaku baru kembali ke Napoli awal pekan ini, sebelum akhirnya mendapatkan izin untuk melanjutkan tahap akhir pemulihan cedera di Belgia. Sempat muncul laporan bahwa Lukaku telah bertemu dengan direktur olahraga Giovanni Manna serta Conte untuk meredakan situasi. Namun, pernyataan terbaru Conte justru membantah kabar yang beredar.

“Saya belum sempat berbicara dengannya. Saya tahu salah satu direktur kami sudah bertemu dengannya dan dia memang datang ke pusat latihan,” ujar Conte kepada DAZN.

Conte menambahkan sindiran yang memperjelas kekecewaannya. “Kantor saya ada di sana, tapi tidak ada yang mengetuk pintu. Itu membuat saya kecewa. Saya mengharapkan setidaknya sapaan atau pesan,” kata Conte.

Conte juga menyinggung kurangnya komunikasi dari pihak pemain. “Dalam situasi seperti ini, pelatih berusaha memahami semua orang, tetapi tidak ada yang mencoba memahami pelatih. Saya tidak mengira situasi ini akan terjadi,” tegasnya.

Di sisi lain, Lukaku sebelumnya telah memberikan penjelasan terkait absensinya. Lukaku mengakui mengalami tekanan fisik dan mental sepanjang musim 2025/2026. Musim ini memang berjalan sulit bagi mantan pemain Manchester United dan Chelsea itu. Selain masalah cedera berulang, Lukaku juga harus bersaing dengan penyerang baru Rasmus Hojlund yang didatangkan dari Manchester United.

Tidak hanya itu, Lukaku juga mengalami duka pribadi setelah ayahnya, Roger, meninggal dunia pada September 2025. Dalam pernyataannya di media sosial, Lukaku menjelaskan bahwa dirinya mengalami peradangan pada otot pinggul di sekitar jaringan bekas cedera yang merupakan masalah kedua sejak kembali bermain pada awal November.

Artikel Terkait
Cremonese Dihancurkan Napoli, Emil Audero Lakukan 6 Penyelamatan dan Gagalkan Penalti Scott McTominay - Image
Sepak Bola Dunia

Cremonese Dihancurkan Napoli, Emil Audero Lakukan 6 Penyelamatan dan Gagalkan Penalti Scott McTominay

Sabtu, 25 April 2026 | 23.26 WIB

Napoli Ganyang Cremonese 4-0 di Kandang Sendiri, Kevin De Bruyne Puas - Image
Sepak Bola Dunia

Napoli Ganyang Cremonese 4-0 di Kandang Sendiri, Kevin De Bruyne Puas

Sabtu, 25 April 2026 | 20.27 WIB

Inter Milan Menang 3-0 atas Cagliari, Unggul 12 Poin dari Napoli - Image
Sepak Bola Dunia

Inter Milan Menang 3-0 atas Cagliari, Unggul 12 Poin dari Napoli

Sabtu, 18 April 2026 | 18.11 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

