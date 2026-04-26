Antonio Conte Sindir Sikap Romelu Lukaku di Napoli: Membuat Saya Kecewa!

Antonio Conte kembali berkonflik dengan Romelu Lukaku di Napoli. (X/@FabrizioRomano)
JawaPos.com - Pelatih Napoli Antonio Conte kembali memanaskan situasi internal tim dengan melontarkan sindiran halus kepada penyerang Romelu Lukaku. Ketegangan antara keduanya mencuat lagi setelah sempat mereda dalam beberapa hari terakhir.
Konflik itu bermula bulan lalu ketika Lukaku menjadi sorotan karena tidak menghadiri sesi latihan tim. Saat itu, pemain berusia 32 tahun itu sebelumnya mengundurkan diri dari tugas internasional bersama Timnas Belgia dengan alasan cedera.
Napoli kemudian merilis pernyataan resmi yang cukup keras. Klub menegaskan bahwa Lukaku tidak merespons panggilan latihan dan membuka kemungkinan pemberian sanksi disiplin, termasuk meninjau kelanjutan partisipasinya bersama tim.
Akibat ketidakhadiran tanpa izin itu, Lukaku dijatuhi denda. Lukaku baru kembali ke Napoli awal pekan ini, sebelum akhirnya mendapatkan izin untuk melanjutkan tahap akhir pemulihan cedera di Belgia. Sempat muncul laporan bahwa Lukaku telah bertemu dengan direktur olahraga Giovanni Manna serta Conte untuk meredakan situasi. Namun, pernyataan terbaru Conte justru membantah kabar yang beredar.
“Saya belum sempat berbicara dengannya. Saya tahu salah satu direktur kami sudah bertemu dengannya dan dia memang datang ke pusat latihan,” ujar Conte kepada DAZN.
Conte menambahkan sindiran yang memperjelas kekecewaannya. “Kantor saya ada di sana, tapi tidak ada yang mengetuk pintu. Itu membuat saya kecewa. Saya mengharapkan setidaknya sapaan atau pesan,” kata Conte.
Conte juga menyinggung kurangnya komunikasi dari pihak pemain. “Dalam situasi seperti ini, pelatih berusaha memahami semua orang, tetapi tidak ada yang mencoba memahami pelatih. Saya tidak mengira situasi ini akan terjadi,” tegasnya.
Di sisi lain, Lukaku sebelumnya telah memberikan penjelasan terkait absensinya. Lukaku mengakui mengalami tekanan fisik dan mental sepanjang musim 2025/2026. Musim ini memang berjalan sulit bagi mantan pemain Manchester United dan Chelsea itu. Selain masalah cedera berulang, Lukaku juga harus bersaing dengan penyerang baru Rasmus Hojlund yang didatangkan dari Manchester United.
Tidak hanya itu, Lukaku juga mengalami duka pribadi setelah ayahnya, Roger, meninggal dunia pada September 2025. Dalam pernyataannya di media sosial, Lukaku menjelaskan bahwa dirinya mengalami peradangan pada otot pinggul di sekitar jaringan bekas cedera yang merupakan masalah kedua sejak kembali bermain pada awal November.
