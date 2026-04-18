Inter Milan Menang 3-0 atas Cagliari, Unggul 12 Poin dari Napoli

JawaPos.com - Inter Milan meraih kemenangan meyakinkan 3-0 saat menjamu Cagliari dalam lanjutan giornata ke-33 Liga Italia 2025/26 di Stadion Giuseppe Meazza pada Sabtu dini hari WIB, dikutip dari ANTARA.

Gol Nerazzurri masing-masing dicetak oleh Marcus Thuram, Nicolo Barella, dan Piotr Zielinski.

Hasil ini membuat Inter semakin kokoh di puncak klasemen dengan 78 poin, unggul 12 poin dari Napoli di urutan dua.

Sementara Cagliari masih tertahan di posisi ke-16 dengan 33 poin, demikian yang dilansir laman resmi Serie A.

Inter tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mencatatkan 15 tembakan, empat di antaranya tepat sasaran. Sementara itu, Cagliari hanya mampu membalas dengan enam percobaan.

Meski begitu Inter kesulitan menembus rapatnya pertahanan tim tamu sepanjang babak pertama. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga turun minum.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-52. Marcus Thuram membuka keunggulan Inter lewat gol tap-in setelah memanfaatkan umpan tarik Federico Dimarco, membuat tuan rumah unggul 1-0.

Hanya berselang empat menit, Inter menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Nicolo Barella mencetak gol spektakuler melalui tembakan keras dari luar kotak penalti setelah menyambar bola muntah.