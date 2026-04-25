Napoli Ganyang Cremonese 4-0 di Kandang Sendiri, Kevin De Bruyne Puas

JawaPos.com - Kevin De Bruyne puas dengan kemenangan yang diraih Napoli melawan Cremonese di Liga Italia pekan ke-34. Laga yang berakhir dengan skor telak 4-0 tersebut dimainkan di Stadio Diego Armando Maradona, Sabtu (25/4).

Napoli menunjukkan keperkasaannya dengan berhasil mencetak gol di awal babak pertama. Scott McTominay mencetak gol untuk membawa Napoli unggul pada menit ketiga.

Menjelang laga babak pertama berakhir, Napoli sudah unggul dengan dua gol. Bek Cremonese, Fillipo Terracciano melakukan gol bunuh diri ditambah gol Kevin De Bruyne pada menit ke-45+3.

Di babak kedua, Napoli makin tampil menyerang dan mencetak gol keempatnya. Pada menit ke-52, Alisson Santos berhasil mencetak gol untuk menutup pesta gol timnya.

Kekalahan dari Lazio di kandang sendiri sangat disesali oleh Kevin De Bruyne. Namun di laga kali ini, Napoli berhasil menang berkat gol cepat yang dicetak McTominay.

"Penampilan pekan lalu tidak sesuai harapan. Kami selalu berjuang untuk menang, dan mencetak gol di awal pertandingan sangat membantu kami. Kami sangat puas dengan kemenangan ini berkat penampilan yang luar biasa," kata Kevin De Bruyne kepada DAZN yang dikutip laman Tutto Mercato Web, Sabtu (25/4).

Gelandang 34 tahun tersebut sudah mencetak 100 gol di Liga top Eropa seperti Liga Inggris dan Liga Jerman. Bersama Manchester City di Liga Inggris, De Bruyne mencetak 72 gol dan di Liga Jerman mengoleksi 23 gol. Lalu, ditambah lima gol bersama Napoli di Liga Italia.

Sebagai pemain, De Bruyne tidak sadar dirinya sudah mencetak 100 gol. Tapi gelandang timnas Belgia tersebut berharap agar performanya terus meningkat.