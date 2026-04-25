Chelsea Cari Pelatih Baru, Presiden Klub Como Mirwan Suwarso Relakan Cesc Fabregas

JawaPos.com - Mantan gelandang Chelsea Cesc Fabregas menegaskan dirinya saat ini sepenuhnya fokus menjalankan tugas sebagai pelatih kepala klub asal Italia, Como, di tengah rumor yang mengaitkannya dengan kursi pelatih klub lamanya itu.

Chelsea diketahui tengah mencari pelatih baru setelah memecat Liam Rosenior pada Rabu (22/4). Keputusan itu diambil setelah performa buruk tim yang menelan lima kekalahan beruntun di Premier League tanpa mampu mencetak satu gol pun.

Sebagai langkah sementara, Calum McFarlane ditunjuk sebagai pelatih interim hingga akhir musim. McFarlane akan memulai tugasnya dalam laga semifinal Piala FA melawan Leeds United pada Minggu (26/4).

Nama Fabregas sendiri mencuat sebagai salah satu kandidat potensial untuk menggantikan Rosenior, mengingat performa impresifnya dalam musim debut sebagai pelatih bersama Como. Pelatih asal Spanyol itu berhasil membawa timnya bersaing di papan atas Serie A dengan posisi kelima klasemen dan berpeluang lolos ke kompetisi Eropa.

Meskipun demikian, Fabregas menegaskan dirinya tidak ingin terdistraksi rumor yang berkembang. Dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Genoa, Fabregas menekankan fokus utamanya adalah lima laga tersisa musim ini.

“Saya tidak punya komentar soal itu. Akan sangat bodoh jika memikirkan hal lain saat ini. Fokus saya hanya pada pertandingan berikutnya melawan Genoa,” ujar Fabregas dikutip dari Daily Mail.

Pelatih berusia 38 tahun itu juga menambahkan target utamanya adalah membawa Como mencatat sejarah dengan lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya. “Saya yakin akan melanjutkan perjalanan saya sebagai pelatih Como dan fokus pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Akan gila jika saya memikirkan hal selain lima laga ini dan membawa tim ke Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah,” tambahnya.

Fabregas juga mengaku belum melihat langsung pernyataan presiden Como, Mirwan Suwarso, terkait masa depannya. Namun, Fabregas menegaskan hubungan mereka berjalan baik. Sebelumnya, Suwarso menyatakan pihak klub tidak akan menghalangi jika Fabregas ingin kembali ke Chelsea.