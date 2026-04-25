Chelsea Cari Pelatih Baru, Presiden Klub Como Mirwan Suwarso Relakan Cesc Fabregas

Pelatih kepala Como Cesc Fabregas. (X/@cesc4official)
JawaPos.com - Mantan gelandang Chelsea Cesc Fabregas menegaskan dirinya saat ini sepenuhnya fokus menjalankan tugas sebagai pelatih kepala klub asal Italia, Como, di tengah rumor yang mengaitkannya dengan kursi pelatih klub lamanya itu.
Chelsea diketahui tengah mencari pelatih baru setelah memecat Liam Rosenior pada Rabu (22/4). Keputusan itu diambil setelah performa buruk tim yang menelan lima kekalahan beruntun di Premier League tanpa mampu mencetak satu gol pun.
Sebagai langkah sementara, Calum McFarlane ditunjuk sebagai pelatih interim hingga akhir musim. McFarlane akan memulai tugasnya dalam laga semifinal Piala FA melawan Leeds United pada Minggu (26/4).
Baca Juga:Rekor Chelsea! Todd Boehly Pecat Lima Pelatih di Empat Musim Awal, Lebih Banyak dari Era Abramovich
Nama Fabregas sendiri mencuat sebagai salah satu kandidat potensial untuk menggantikan Rosenior, mengingat performa impresifnya dalam musim debut sebagai pelatih bersama Como. Pelatih asal Spanyol itu berhasil membawa timnya bersaing di papan atas Serie A dengan posisi kelima klasemen dan berpeluang lolos ke kompetisi Eropa.
Meskipun demikian, Fabregas menegaskan dirinya tidak ingin terdistraksi rumor yang berkembang. Dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Genoa, Fabregas menekankan fokus utamanya adalah lima laga tersisa musim ini.
“Saya tidak punya komentar soal itu. Akan sangat bodoh jika memikirkan hal lain saat ini. Fokus saya hanya pada pertandingan berikutnya melawan Genoa,” ujar Fabregas dikutip dari Daily Mail.
Pelatih berusia 38 tahun itu juga menambahkan target utamanya adalah membawa Como mencatat sejarah dengan lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya. “Saya yakin akan melanjutkan perjalanan saya sebagai pelatih Como dan fokus pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Akan gila jika saya memikirkan hal selain lima laga ini dan membawa tim ke Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah,” tambahnya.
Fabregas juga mengaku belum melihat langsung pernyataan presiden Como, Mirwan Suwarso, terkait masa depannya. Namun, Fabregas menegaskan hubungan mereka berjalan baik. Sebelumnya, Suwarso menyatakan pihak klub tidak akan menghalangi jika Fabregas ingin kembali ke Chelsea.
“Jika itu membuatnya bahagia, itu adalah keputusannya. Kami tentu ingin dia bertahan selama mungkin, tetapi kami tidak memilikinya. Dia bebas pergi ke Chelsea jika memang menginginkannya,” ujar Suwarso.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!