Jadwal Semifinal Piala FA: Chelsea Lawan Leeds, City vs Southampton

Semifinal Piala FA, Chelsea hadapi Leeds, City ditantang Southampton. (X/EmiratesFA)
JawaPos.com - Kompetisi Piala FA 2025/26 telah memasuki fase semifinal, dengan empat tim akan memperebutkan tiket ke partai final, dikutip dari ANTARA.
Tiga tim dari kompetisi tertinggi Inggris yaitu Chelsea, Leeds United, dan Manchester City berhasil lolos ke empat besar.
Sedangkan Southampton menjadi satu-satunya klub dari divisi Championship yang melangkah jauh di kompetisi ini.
Berdasarkan hasil undian yang dilakukan usai laga perempat final pada awal bulan ini, Chelsea dijadwalkan menghadapi Leeds United. Sementara itu, Manchester City akan berjumpa Southampton dalam duel semifinal lainnya.
Baca Juga:Komite Wasit PSSI Beri Penjelasan Soal Gol Kontroversial Dewa United ke Gawang Persib Bandung
Seluruh pertandingan semifinal akan digelar di Stadion Wembley pada 25 dan 26 April 2026 dengan format satu leg.
Sistem ini membuat setiap tim dituntut tampil maksimal karena tidak ada kesempatan memperbaiki hasil di leg kedua.
Chelsea dan Manchester City menjadi dua tim yang paling diunggulkan melangkah ke final. The Blues tampil impresif di perempat final setelah membantai Port Vale dengan skor telak 7-0.
Namun, Chelsea sedang dalam situasi yang buruk karena baru saja memecat pelatih mereka, Liam Rosenior meski baru melatih tim tersebut kurang lebih 3,5 bulan.
Baca Juga:Cuma Selisih 2 Poin! Update Klasemen Persebaya Surabaya: Dekati 4 Besar Usai Bungkam Malut United
Di sisi lain, Manchester City menunjukkan kekuatan mereka dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Liverpool.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun
Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara