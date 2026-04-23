Jadwal Semifinal Piala FA: Chelsea Lawan Leeds, City vs Southampton

JawaPos.com - Kompetisi Piala FA 2025/26 telah memasuki fase semifinal, dengan empat tim akan memperebutkan tiket ke partai final, dikutip dari ANTARA.

Tiga tim dari kompetisi tertinggi Inggris yaitu Chelsea, Leeds United, dan Manchester City berhasil lolos ke empat besar.

Sedangkan Southampton menjadi satu-satunya klub dari divisi Championship yang melangkah jauh di kompetisi ini.

Berdasarkan hasil undian yang dilakukan usai laga perempat final pada awal bulan ini, Chelsea dijadwalkan menghadapi Leeds United. Sementara itu, Manchester City akan berjumpa Southampton dalam duel semifinal lainnya.

Seluruh pertandingan semifinal akan digelar di Stadion Wembley pada 25 dan 26 April 2026 dengan format satu leg.

Sistem ini membuat setiap tim dituntut tampil maksimal karena tidak ada kesempatan memperbaiki hasil di leg kedua.

Chelsea dan Manchester City menjadi dua tim yang paling diunggulkan melangkah ke final. The Blues tampil impresif di perempat final setelah membantai Port Vale dengan skor telak 7-0.

Namun, Chelsea sedang dalam situasi yang buruk karena baru saja memecat pelatih mereka, Liam Rosenior meski baru melatih tim tersebut kurang lebih 3,5 bulan.