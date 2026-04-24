Rekor Chelsea! Todd Boehly Pecat Lima Pelatih di Empat Musim Awal, Lebih Banyak dari Era Abramovich

JawaPos.com – Roman Abramovic bukan pemilik terkejam Chelsea. Lebih kejam Chelsea di bawah kepemilikan Todd Boehly. Itu mengacu statistik empat musim awal. Boehly yang mengakusisi Chelsea sejak 2022 telah melengserkan lima pelatih. Liam Rosenior jadi korban terbaru.

Bandingkan dengan Abramovich yang hanya melengserkan dua tactician, Claudio Ranieri dan Jose Mourinho.

Rosenior dipecat Chelsea kemarin (23/4). Pelatih asli Inggris itu mengakhiri jabaannya setelah hanya 107 hari menjabat. Hanya Thomas Tuchel yang lebih singkat menjabat di era Boehly, yakni 101 hari.’’Owner (Boehly) tidak memahami apa yang telah dilakukan,’’ kritik Gary Neville, pandit Sky Sports dalam analisisnya.

Padahal, Chelsea mengontrak Rosenior sebagai pengganti Enzo Maresca pada Januari lalu dengan durasi panjang atau selama enam musim (hingga Juni 2032).

’’Mestinya mereka memilih figur yang bisa bertahan lebih lama di sana,’’ imbuh Neville yang pernah melatih Valencia CF tersebut.

Rosenior didepak setelah Chelsea menelan lima kekalahan beruntun di Premier League. Yang terbaru, The Blues –sebutan Chelsea– keok 0-3 di kandang Brighton & Hove Albion, Rabu (22/4).

Laporan BBC menyebut, Rosenior dan stafnya telah hilang kendali di ruang ganti sebelum kekalahan oleh Brighton. Asisten pelatih James Walker tidak digubris kata-katanya oleh bek tengah Wesley Fofana saat dikalahkan Manchester United (0-1) akhir pekan lalu (19/4).

Gelandang Enzo Fernandez dan bek kiri Marc Cucurella yang mengompori pemain berbahasa Spanyol di Chelsea untuk melawan Rosenior.

Pelatih Chelsea U-19 dan U-21, Calum McFarlane, ditunjuk sebagai interim hingga akhir musim. McFarlane sebelumnya juga mengisi kekosongan selama sepekan dalam transisi Maresca ke Rosenior.