Logo JawaPos
HomeSepak Bola
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Kamis, 23 April 2026 | 21.40 WIB

Cole Palmer Didukung Pindah ke Manchester United Jika Chelsea Gagal Lolos Liga Champions

Cole Palmer (Instagram @colepalmer10)

JawaPos.com – Cole Palmer didukung untuk menyelesaikan kepindahan dari Chelsea ke Manchester United.

Dilansir dari laman Football London pada Kamis (23/4), Dukungan tersebut muncul di tengah spekulasi transfer yang terus berkembang menjelang akhir musim.

Situasi ini juga dipengaruhi oleh performa Chelsea di kompetisi domestik.

Pengamat sepak bola Paul Merson memprediksi bahwa kepindahan Palmer dapat terjadi jika Chelsea gagal lolos ke Liga Champions.

Merson menilai kegagalan tersebut akan menjadi pukulan besar bagi klub. Kondisi itu dapat membuka peluang bagi Manchester United untuk merekrut pemain tersebut.

Palmer sebelumnya sempat dikaitkan dengan Manchester United pada bursa transfer Januari. Laporan menyebutkan bahwa pemain tersebut tidak sepenuhnya bahagia di London. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa ia ingin kembali ke wilayah barat laut Inggris.

Namun, pelatih Liam Rosenior membantah rumor tersebut dan menyatakan Palmer merasa nyaman di Chelsea.

Rosenioe juga menegaskan bahwa pemain tersebut tidak tersedia untuk dijual. Selain itu, Palmer masih terikat kontrak jangka panjang hingga tahun 2033.

Meski demikian, tekanan terhadap Chelsea meningkat seiring hasil pertandingan yang kurang konsisten. Klub berisiko gagal finis di posisi yang memungkinkan tampil di Liga Champions. Situasi ini dapat memengaruhi keputusan pemain terkait masa depan mereka.

Jika Chelsea gagal mencapai target, Manchester United dinilai menjadi destinasi yang menarik bagi Palmer.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore