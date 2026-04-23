Cole Palmer Didukung Pindah ke Manchester United Jika Chelsea Gagal Lolos Liga Champions

Cole Palmer (Instagram @colepalmer10)
JawaPos.com – Cole Palmer didukung untuk menyelesaikan kepindahan dari Chelsea ke Manchester United.
Dilansir dari laman Football London pada Kamis (23/4), Dukungan tersebut muncul di tengah spekulasi transfer yang terus berkembang menjelang akhir musim.
Situasi ini juga dipengaruhi oleh performa Chelsea di kompetisi domestik.
Pengamat sepak bola Paul Merson memprediksi bahwa kepindahan Palmer dapat terjadi jika Chelsea gagal lolos ke Liga Champions.
Merson menilai kegagalan tersebut akan menjadi pukulan besar bagi klub. Kondisi itu dapat membuka peluang bagi Manchester United untuk merekrut pemain tersebut.
Palmer sebelumnya sempat dikaitkan dengan Manchester United pada bursa transfer Januari. Laporan menyebutkan bahwa pemain tersebut tidak sepenuhnya bahagia di London. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa ia ingin kembali ke wilayah barat laut Inggris.
Namun, pelatih Liam Rosenior membantah rumor tersebut dan menyatakan Palmer merasa nyaman di Chelsea.
Rosenioe juga menegaskan bahwa pemain tersebut tidak tersedia untuk dijual. Selain itu, Palmer masih terikat kontrak jangka panjang hingga tahun 2033.
Meski demikian, tekanan terhadap Chelsea meningkat seiring hasil pertandingan yang kurang konsisten. Klub berisiko gagal finis di posisi yang memungkinkan tampil di Liga Champions. Situasi ini dapat memengaruhi keputusan pemain terkait masa depan mereka.
Jika Chelsea gagal mencapai target, Manchester United dinilai menjadi destinasi yang menarik bagi Palmer.
