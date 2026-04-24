Arda Guler Cedera Jelang Lawan Barcelona, Real Madrid Khawatir Absen hingga Akhir Musim

JawaPos.com - Real Madrid tengah dilanda kekhawatiran serius setelah gelandang muda mereka, Arda Guler terancam absen hingga akhir musim 2025/2026 akibat cedera hamstring pada kaki kanannya.

Dilansir dari The Athletic, hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada Kamis (23/4) mengonfirmasi bahwa pemain berusia 21 tahun itu mengalami cedera otot pada bagian biceps femoris. Cedera itu diperkirakan membuatnya tidak dapat tampil lagi hingga kompetisi musim ini berakhir.

Guler sebelumnya tampil sebagai starter saat Madrid meraih kemenangan atas Deportivo Alaves dalam lanjutan La Liga pada Rabu (22/4). Namun, Guler harus ditarik keluar pada menit ke-58 dan digantikan oleh Franco Mastantuono setelah merasakan ketidaknyamanan pada ototnya.

Meskipun demikian, ada kabar positif bagi sang pemain. Sumber yang dekat dengan Guler menyebutkan bahwa sang pemain tetap optimistis bisa pulih tepat waktu untuk membela tim nasional sepak bola Turki di ajang Piala Dunia mendatang. Guler bahkan disebut sebagai salah satu pemain kunci di Grup D, di mana Turki akan menghadapi Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dalam laga penentuan fase grup.

Selain Guler, Madrid juga berpotensi kehilangan bek andalan mereka, Eder Militao. Pemain berusia 28 tahun itu mengalami cedera serupa, tetapi pada kaki bagian kiri. Klub khawatir Militao juga harus menepi dalam jangka waktu yang cukup lama. Meskipun demikian, pihak tim nasional sepak bola Brasil tetap berharap Militao dapat pulih untuk tampil di Piala Dunia.

Situasi itu menjadi pukulan berat bagi Real Madrid yang saat ini berada di posisi kedua klasemen La Liga, tertinggal sembilan poin dari FC Barcelona dengan enam pertandingan tersisa. Real Madrid juga dijadwalkan menghadapi Barcelona dalam laga El Clasico pada 11 Mei, pertandingan yang dapat menjadi penentu dalam perebutan gelar juara Liga Spanyol.

Sepanjang musim ini, Guler sendiri telah mencatatkan 50 penampilan di semua kompetisi bersama Madrid dengan torehan enam gol dan 14 asis. Guler juga menjadi pilar penting bagi tim nasional Turki, tampil di hampir seluruh pertandingan kualifikasi Piala Dunia.