Chelsea Pecat Liam Rosenior, McFarlane Sementara, Siapa Selanjutnya?

JawaPos.com–Menunjuk Liam Rosenior sebagai manajer Chelsea sejak awal memang terasa seperti perjudian. Setelah hasil yang didapat jauh dari harapan, keputusan untuk mengakhiri kerja sama jadi bukti bahwa eksperimen itu tidak berjalan sesuai rencana.

Kini, The Blues berada di persimpangan penting. Chelsea butuh sosok pelatih dengan pengalaman, reputasi, dan kemampuan mengelola tekanan di level tertinggi. Nama Julian Nagelsmann pun muncul ke permukaan sebagai kandidat paling kuat.

Liam Rosenior sendiri dipecat setelah kekalahan 3-0 dari Brighton & Hove Albion, hasil yang menandai kekalahan kelima beruntun Chelsea di Premier League. Posisi tim yang kini terdampar di peringkat ketujuh membuat peluang lolos ke Liga Champions mulai terlihat samar.

McFarlane Pegang Kendali Sementara Untuk sementara, Chelsea kembali mempercayakan tim kepada Calum McFarlane hingga akhir musim. Dia bukan sosok asing, karena sebelumnya sempat mengisi peran interim saat pergantian pelatih di awal musim.

Namun, tugas yang diemban jelas tidak ringan. Chelsea tertinggal tujuh poin dari Liverpool yang berada di posisi kelima, dan tekanan semakin besar dengan semifinal Piala FA yang sudah di depan mata, menghadapi Leeds United.

Apa pun hasil yang diraih McFarlane, Chelsea hampir pasti akan mencari pelatih permanen dengan profil lebih mentereng. Pengalaman Rosenior yang relatif minim jadi pelajaran penting bagi manajemen.

Baca Juga:Pelatih Alaves Puji Kualitas Real Madrid Setelah Kekalahan Tipis

Koneksi Strasbourg sebagai klub saudara memang mempermudah penunjukan Rosenior kala itu. Tapi kegagalan ini kemungkinan besar akan membuat Chelsea berpikir dua kali untuk mengambil jalur serupa. Situasi ini juga jadi sinyal kurang baik bagi Gary O'Neil, yang mungkin sebelumnya masuk radar sebagai opsi internal.

Sejarah Chelsea dalam dua dekade terakhir identik dengan pelatih top. Mulai dari Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, hingga Thomas Tuchel, semuanya datang dengan reputasi besar dan pengalaman menang.