Pemain Chelsea Disebut Muak dengan Cara Melatih Liam Rosenior

Pelatih Liam Rosenior kecewa Brighton tundukkan Chelsea 3-0. (YouTube BeanymanSports)
JawaPos.com - Frustrasi terhadap Liam Rosenior ternyata bukan cuma milik fans Chelsea. Dari dalam tim sendiri, sinyal ketidakpuasan sudah lebih dulu muncul dan itu jadi salah satu faktor yang mempercepat akhir karier sang pelatih di Stamford Bridge.
Rosenior harus menyaksikan Chelsea menelan kekalahan kelima secara beruntun di Premier League saat bertandang ke Brighton.
Hasil ini bukan cuma buruk, tapi juga terasa “menyakitkan” dari segi performa. Bahkan, skor akhir disebut-sebut masih “ramah”, karena The Blues sebenarnya bisa kalah dengan margin lebih besar.
Kurang dari 24 jam setelah laga itu, keputusan tegas pun diambil: Rosenior resmi dipecat. Masa jabatannya? Hanya tiga bulan.
Rotasi Aneh, Pemain Mulai Kehilangan Kesabaran
Melansir The Chelsea Chronicle, salah satu sumber masalah ada pada cara Rosenior mengelola pemain. Nama Josh Acheampong jadi contoh paling mencolok. Pemain yang sebelumnya mendapat kepercayaan tinggi, justru minim menit bermain di era Rosenior.
Dalam laga penting melawan PSG, ketika Reece James dan Malo Gusto absen, Rosenior malah memilih Mamadou Sarr di sisi kanan. Keputusan ini cukup mengundang tanda tanya, apalagi Acheampong tersedia.
Situasi ini bukan kasus tunggal. Beberapa pemain lain juga mengalami hal serupa, yang pada akhirnya memicu rasa tidak puas di dalam skuad.
Jurnalis Nizaar Kinsella dan Sami Mokbel menulis, “Keputusan untuk merotasi penjaga gawang dan membatasi menit bermain untuk pemain tertentu, termasuk Josh Acheampong, yang sering tampil sebentar dari bangku cadangan, telah menimbulkan ketidakpuasan.”
