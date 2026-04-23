Laga Krusial Chelsea usai Pecat Liam Rosenior: Mulai Semifinal Piala FA hingga Lawan Liverpool dan Tottenham Hotspur

JawaPos.com–Liam Rosenior telah resmi dipecat Chelsea sebagai pelatih kepala. Pihak klub telah mengucapkan terima kasih kepada pelatih asal Inggris tersebut.

Bagi Chelsea, Liam Rosenior merupakan pelatih yang punya integritas dan profesionalisme sejak ditunjuk pada Januari. Namun, rentetan lima kekalahan beruntun di Liga Inggris menjadi salah satu keputusan Chelsea untuk memecat dirinya.

”Atas nama seluruh jajaran Chelsea FC, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Liam dan stafnya atas semua upaya mereka selama berada di Klub ini. Liam selalu bertindak dengan integritas dan profesionalisme tertinggi sejak penunjukannya di pertengahan musim," tulis Chelsea dalam pernyataannya melalui laman resmi klub, Kamis (23/4).

”Ini bukanlah keputusan yang diambil klub dengan mudah, namun hasil dan performa belakangan ini berada di bawah standar yang dibutuhkan, padahal masih banyak yang harus diperjuangkan musim ini. Semua orang di Chelsea FC mendoakan Liam sukses di masa depan,” jelas Chelsea.

Calum McFarlane yang pernah menggantikan Enzo Maresca di laga melawan Manchester City dan Fulham kembali ditunjuk menjadi pelatih interim hingga akhir musim. Untuk pelatih tetap, Chelsea masih akan terus berproses mencari pelatih yang tepat.

”Calum McFarlane akan memimpin tim sebagai Pelatih Kepala Interim hingga akhir musim dengan dukungan dari staf pendukung klub yang ada, saat kami berupaya meraih kualifikasi Eropa dan melaju di Piala FA. Seiring upaya Klub untuk menghadirkan stabilitas pada posisi Pelatih Kepala, kami akan melakukan proses refleksi diri untuk membuat penunjukan jangka panjang yang tepat,” demikian pernyataan manajemen Chelsea.

Laga berat pertama yang bakal dihadapi Chelsea adalah semifinal Piala FA melawan Leeds United pada 26 April. Ajang tersebut menjadi satu-satunya gelar yang bisa diperebutkan Chelsea di musim ini.

Sementara di Liga Inggris, Chelsea sudah terlempar dari lima besar yang merupakan posisi untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Setelah kalah lima laga beruntun, The Blues bertengger di posisi ketujuh yang bakal mengikuti Kualifikasi Conference League.