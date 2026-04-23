M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 23 April 2026 | 19.54 WIB

Tiga Kandidat Kuat Pengganti Liam Rosenior di Chelsea

Chelsea terpuruk dengan lima kekalahan beruntun tanpa gol, membuat posisi Liam Rosenior di ujung tanduk dan berpotensi segera dipecat. (ig @caspianbluesaz)

JawaPos.com - Chelsea akhirnya mengambil langkah tegas dengan memecat Liam Rosenior setelah periode singkat yang penuh gejolak. Kini, fokus langsung beralih ke masa depan: siapa sosok yang cukup kuat untuk membenahi tim bertabur talenta ini?

Dengan Calum McFarlane hanya berstatus pelatih interim hingga akhir musim, manajemen The Blues jelas sedang menyiapkan gebrakan besar. 

Melansir The Hard Tackle, tiga nama pun mencuat sebagai kandidat utama.

1. Andoni Iraola

Andoni Iraola jadi salah satu nama paling menarik dalam radar Chelsea. Gaya bermainnya yang intens dan agresif dianggap cocok dengan karakter skuad muda The Blues.

Di Bournemouth, ia sukses membangun tim yang mengandalkan pressing tinggi dan transisi cepat. Filosofinya sederhana tapi mematikan: rebut bola secepat mungkin, lalu langsung serang sebelum lawan sempat “bernapas”.

Untuk pemain seperti Pedro Neto dan Joao Pedro, sistem seperti ini bisa jadi “surga”. Mereka akan punya banyak ruang untuk berlari dan menciptakan peluang dari situasi kacau.

Selain itu, kemampuan Iraola dalam mengelola pemain juga patut diapresiasi. Ia terbukti mampu mengangkat performa tim dengan sumber daya terbatas, sebuah modal penting untuk menghadapi tekanan di klub sebesar Chelsea.

Tantangannya? Persaingan. Klub-klub besar lain juga mengincarnya, jadi Chelsea harus bergerak cepat jika benar-benar serius.

