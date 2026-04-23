Inter Milan Lolos Final Coppa Italia berkat Pemain Cadangan, Double Winners Makin Dekat!

JawaPos.com – Inter Milan tertinggal dua gol di awal babak kedua oleh Como 1907. Akan tetapi, Inter berhasil membalikkan keadaan untuk menang 3-2 dalam second leg semifinal Coppa Italia di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, kemarin (22/4). Hasil itu memastikan Nerazzurri –sebutan Inter–lolos ke final di Stadio Olimpico, Roma, pada 13 Mei nanti.

Nerazzurri lolos dengan agregat 3-2 setelah dalam first leg di kandang Lariani –sebutan Como 1907– bermain skor kacamata (0-0). Kemenangan Inter tak lepas dari kontribusi Petar Sucic yang baru masuk setengah jam terakhir. Gelandang 22 tahun asal Kroasia itu memberi dua umpan gol untuk Hakan Calhanoglu (69’ dan 86’) sebelum mencetak gol penentu pada menit ke-89.

”Aku bermain untuk Inter. Jadi, kapan pun aku harus selalu siap memberikan penampilan terbaik,” ucap Sucic kepada Sempre Inter.

”Comeback ini adalah hasil kerja seluruh tim karena semua berjuang maksimal. Ketika dibutuhkan, mereka menunjukkan kualitasnya. Mereka yang masuk dari bangku cadangan memahami momen dan apa yang harus dilakukan,” sahut allenatore Inter Cristian Chivu dikutip dari La Gazzetta dello Sport.

Ulangan Laga di Sinigaglia

Comeback Inter atas Como 1907 seperti ulangan pertemuan kedua tim di Serie A dua pekan lalu (13/4). Inter menang 4-3 setelah tertinggal dua gol dalam laga di Djarum Stadio – Giuseppe Sinigaglia tersebut.

”Kami tahu bagaimana Como bermain dan mampu mencetak banyak gol ke salah satu pertahanan terbaik di Italia. Dua kali bisa membalikkan keadaan 0-2 melawan Como, hanya Inter yang bisa melakukannya,” beber Chivu penuh bangga di laman resmi klub.

Double Winners Makin Dekat

Lolos ke final Coppa Italia pun menjaga misi Inter meraih double winners musim ini. Di Serie A, Inter jadi favorit scudetto seiring memuncaki klasemen (capolista) dengan keunggulan 12 poin atas rival sekota, AC Milan. Serie A hanya menyisakan lima giornata lagi. Bahkan, Inter bisa mengunci scudetto akhir pekan nanti (27/4) andai tidak kalah di kandang Torino FC dan AC Milan gagal mengalahkan Juventus di San Siro.