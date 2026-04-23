Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 23 April 2026 | 15.02 WIB

Resmi Tanpa Ernando Ari! Persebaya Surabaya Andalkan Andhika Ramadhani Redam Ledakan Malut United

Andhika Ramadhani siap menggantikan Ernando Ari di bawah mistar Persebaya Surabaya saat menghadapi Malut United di Stadion Kie Raha. (Dok. Persebaya) - Image

Andhika Ramadhani siap menggantikan Ernando Ari di bawah mistar Persebaya Surabaya saat menghadapi Malut United di Stadion Kie Raha. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya dipastikan tampil tanpa kiper utama Ernando Ari saat menghadapi Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate. Situasi ini membuat Andhika Ramadhani harus siap pasang badan di bawah mistar dalam laga krusial pekan ke-29 Super League 2025/2026.

Tekanan jelas mengarah pada Andhika Ramadhani yang akan menjalani peran penting di laga tandang tersebut. Dia menegaskan kesiapan penuh untuk menghadapi kekuatan Malut United yang dikenal agresif di kandang sendiri.

"Untuk pertandingan besok, insyaallah kami, teman-teman, dan juga pelatih, selalu kita berjuang hadapi Malut United yang dihuni beberapa pemain hebat. Kita juga Persebaya Surabaya juga dihuni pemain-pemain hebat juga, tapi besok kita akan mencoba maksimal di pertandingan besok malam," ujar Andhika Ramadhani.

Pertandingan ini akan disiarkan langsung melalui Indosiar dan Vidio pada Kamis (23/4/2026) pukul 19.00 WIB. Duel di Stadion Kie Raha ini menjadi momen penting bagi kedua tim yang tengah berada dalam tren negatif.

Baik Malut United maupun Persebaya Surabaya sama-sama sedang mengalami penurunan performa yang cukup signifikan. Kondisi ini membuat laga diprediksi berjalan ketat karena kedua tim sama-sama butuh kemenangan untuk bangkit.

Malut United datang dengan catatan tanpa kemenangan dalam empat pertandingan terakhir. Sementara Persebaya Surabaya hanya mampu meraih satu kemenangan dari lima laga terakhir yang mereka jalani.

Situasi ini membuat tekanan tidak hanya dirasakan tim tamu, tetapi juga tuan rumah. Malut United yang sebelumnya tampil konsisten kini mulai kehilangan momentum di papan atas klasemen.

Secara statistik, Malut United sebenarnya cukup tangguh saat bermain di kandang sendiri. Dari 14 laga kandang musim ini, mereka mampu meraih tujuh kemenangan, tiga hasil imbang, dan empat kekalahan.

Produktivitas gol Malut United di kandang juga terbilang tinggi dengan torehan 35 gol. Namun, mereka juga kebobolan 21 gol yang menunjukkan lini pertahanan masih menyisakan celah.

Dalam empat laga terakhir, Malut United hanya mampu meraih dua poin dari dua hasil imbang. Sisanya berakhir dengan kekalahan, termasuk saat dihajar Bali United dengan skor telak 4-1.

