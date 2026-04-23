Resmi Tanpa Ernando Ari! Persebaya Surabaya Andalkan Andhika Ramadhani Redam Ledakan Malut United

Andhika Ramadhani siap menggantikan Ernando Ari di bawah mistar Persebaya Surabaya saat menghadapi Malut United di Stadion Kie Raha. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya dipastikan tampil tanpa kiper utama Ernando Ari saat menghadapi Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate. Situasi ini membuat Andhika Ramadhani harus siap pasang badan di bawah mistar dalam laga krusial pekan ke-29 Super League 2025/2026.
Tekanan jelas mengarah pada Andhika Ramadhani yang akan menjalani peran penting di laga tandang tersebut. Dia menegaskan kesiapan penuh untuk menghadapi kekuatan Malut United yang dikenal agresif di kandang sendiri.
"Untuk pertandingan besok, insyaallah kami, teman-teman, dan juga pelatih, selalu kita berjuang hadapi Malut United yang dihuni beberapa pemain hebat. Kita juga Persebaya Surabaya juga dihuni pemain-pemain hebat juga, tapi besok kita akan mencoba maksimal di pertandingan besok malam," ujar Andhika Ramadhani.
Pertandingan ini akan disiarkan langsung melalui Indosiar dan Vidio pada Kamis (23/4/2026) pukul 19.00 WIB. Duel di Stadion Kie Raha ini menjadi momen penting bagi kedua tim yang tengah berada dalam tren negatif.
Baik Malut United maupun Persebaya Surabaya sama-sama sedang mengalami penurunan performa yang cukup signifikan. Kondisi ini membuat laga diprediksi berjalan ketat karena kedua tim sama-sama butuh kemenangan untuk bangkit.
Malut United datang dengan catatan tanpa kemenangan dalam empat pertandingan terakhir. Sementara Persebaya Surabaya hanya mampu meraih satu kemenangan dari lima laga terakhir yang mereka jalani.
Situasi ini membuat tekanan tidak hanya dirasakan tim tamu, tetapi juga tuan rumah. Malut United yang sebelumnya tampil konsisten kini mulai kehilangan momentum di papan atas klasemen.
Secara statistik, Malut United sebenarnya cukup tangguh saat bermain di kandang sendiri. Dari 14 laga kandang musim ini, mereka mampu meraih tujuh kemenangan, tiga hasil imbang, dan empat kekalahan.
Produktivitas gol Malut United di kandang juga terbilang tinggi dengan torehan 35 gol. Namun, mereka juga kebobolan 21 gol yang menunjukkan lini pertahanan masih menyisakan celah.
Baca Juga:Jadwal dan Link Live Streaming Malut United vs Persebaya Surabaya! Misi Mustahil Bernardo Tavares di Kie Raha
Dalam empat laga terakhir, Malut United hanya mampu meraih dua poin dari dua hasil imbang. Sisanya berakhir dengan kekalahan, termasuk saat dihajar Bali United dengan skor telak 4-1.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun
Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara