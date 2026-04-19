Tottenham Hotspur Gagal Amankan Kemenangan atas Brighton dan Masih Terpuruk di Zona Degradasi Premier League

JawaPos.com – Tottenham Hotspur kembali gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang 2-2 oleh Brighton & Hove Albion dalam lanjutan Liga Premier Inggris.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (19/4), hasil itu membuat Spurs tetap berada di zona degradasi. Kegagalan mempertahankan keunggulan kembali menjadi sorotan dalam pertandingan ini.

Spurs sempat unggul terlebih dahulu melalui gol yang dicetak di babak pertama. Permainan agresif mereka sempat memberikan harapan untuk meraih kemenangan penting.

Namun, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan hingga turun minum.

Brighton berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Gol ini mengubah momentum pertandingan menjadi lebih seimbang. Kedua tim kemudian saling menekan untuk mencari gol tambahan.

Di babak kedua, Spurs kembali berhasil unggul dan terlihat lebih percaya diri. Mereka menciptakan beberapa peluang berbahaya yang hampir berbuah gol tambahan.

Situasi ini sempat membuat peluang kemenangan semakin terbuka.

Namun, Spurs kembali kehilangan fokus di menit-menit akhir pertandingan. Gol penyama kedudukan dari Georginio Rutter pada masa tambahan waktu menggagalkan kemenangan mereka. Hasil imbang terasa seperti kekalahan bagi tim tuan rumah.

Catatan buruk Spurs terus berlanjut dalam beberapa pertandingan terakhir. Mereka gagal meraih kemenangan dalam banyak laga meski sempat unggul terlebih dahulu. Kondisi ini semakin memperburuk posisi mereka di klasemen.