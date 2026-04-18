Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Aprillia JP
19 April 2026, 03.12 WIB

Thomas Frank Kembali ke Brentford, Muncul di Tribun VIP usai Tinggalkan Tottenham Hotspur

Thomas Frank tertangkap kamera hadiri laga Brentford vs Fulham. (@_GETinSports/X)

JawaPos.com–Mantan pelatih Thomas Frank terlihat menghadiri pertandingan Premier League antara Brentford melawan Fulham pada Sabtu (18/4). Kehadirannya di tribun VIP menjadi penampilan publik pertama sejak dipecat Tottenham Hotspur pada Februari 2026.

Pelatih asal Denmark itu diberhentikan dari jabatannya di Tottenham menyusul performa buruk tim yang membuat klub London utara itu harus berjuang menghindari degradasi ke Championship. Sejak pemecatan itu, Frank cenderung menghindari sorotan, tetapi tetap santai dan tersenyum saat menyaksikan pertandingan itu.

Dalam kesempatan itu, Frank terlihat duduk bersama direktur olahraga Brentford, Phil Giles. Frank juga sempat tertangkap kamera TNT Sports dan menyapa para pendukung Brentford, klub yang pernah ditanganinya selama tujuh tahun dengan penuh kesuksesan.

Selama masa kepemimpinan di Brentford, Frank berhasil membawa klub itu promosi ke Premier League dan membangun fondasi yang kuat. Saat ini, performa tim terus berkembang di bawah arahan pelatih Keith Andrews.

Sementara itu, situasi berbeda justru terjadi di Tottenham. Setelah pemecatan Frank, klub sempat menunjuk Igor Tudor untuk memperbaiki performa tim. Namun, Tudor juga hanya bertahan singkat sebelum akhirnya digantikan Roberto De Zerbi yang saat ini memimpin skuad yang telah menduduki posisi atas zona degradasi.

Di balik pemecatannya, Frank dikabarkan menerima kompensasi yang cukup besar. Dilansir dari Daily Mail, Frank disebut memperoleh sekitar GBP 8 juta (sekitar Rp 185 miliar) sebagai pesangon, setara dengan satu tahun gaji dari kontrak tiga tahun yang baru dijalaninya selama delapan bulan.

Tottenham sebelumnya mengeluarkan sekitar GBP 10 juta (sekitar Rp 231 miliar) untuk merekrutnya dari Brentford dengan gaji bulanan mencapai GBP 650.000 (sekitar Rp 15 miliar). Secara total, klub diperkirakan telah menghabiskan lebih dari GBP 23 juta (sekitar Rp 533 miliar) terkait masa kerja Frank yang singkat.

Sementara itu, Tottenham akan kembali bertanding pada Sabtu (18/4) dalam laga krusial melawan Brighton. Pertandingan itu menjadi sangat penting setelah kekalahan dari Sunderland pada laga sebelumnya, sekaligus meningkatnya performa rival West Ham United yang membuat Tottenham masuk zona merah.

Saat ini, Tottenham hanya terpaut dua poin dari West Ham yang berada di posisi ke-17 klasemen, batas aman dari zona degradasi. Kondisi itu membuat setiap pertandingan tersisa menjadi penentu nasib klub di akhir musim.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore