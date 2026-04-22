Hansi Flick Bicara Masa Depan di Barcelona, Ingin Angkat Trofi Liga Champions

JawaPos.com - Pelatih Hansi Flick menegaskan ambisi besarnya bersama FC Barcelona jelang laga menghadapi Celta Vigo dalam lanjutan LaLiga. Pertandingan yang akan digelar di Spotify Camp Nou ini menjadi momen penting bagi Blaugrana untuk bangkit setelah tersingkir dari UEFA Champions League.

Flick mengakui kegagalan di Liga Champions masih meninggalkan rasa kecewa. Namun, ia meminta timnya untuk segera bangkit dan fokus menuntaskan musim dengan hasil terbaik.

Menurutnya, perjalanan satu musim memang tidak selalu berjalan mulus, apalagi dengan komposisi tim yang masih tergolong muda.

“Kekalahan itu menyakitkan, tapi kami harus belajar. Sekarang fokus kami ada di LaLiga. Kami memang punya keunggulan, tapi belum aman,” ujar Flick dikutip dari marca.com.

Laga melawan Celta Vigo pun diprediksi tidak akan mudah. Dari beberapa pertemuan sebelumnya, Barcelona kerap mendapat perlawanan sengit.

Flick menilai lawannya memiliki kemampuan mengontrol permainan dan berbahaya dari sektor sayap.

Di tengah situasi tersebut, Flick juga membuka sedikit soal ambisi jangka panjangnya. Ia secara terang-terangan menyebut Liga Champions sebagai target utama yang ingin ia raih bersama Barcelona.

Bukan hanya itu, ia juga berharap bisa tetap menjadi bagian dari klub hingga proses renovasi Camp Nou selesai.