Hansi Flick Waspada! Simak Prediksi Susunan Pemain Osasuna vs Barcelona

Pelatih Barcelona Hansi Flick. (ig @fcbarcelona)
JawaPos.com - Hansi Flick mewaspadai Osasuna saat menghadapi Barcelona di Liga Spanyol pekan ke-34. Laga tersebut bakal dimainkan di Estadio El Sadar, Minggu (3/5) pukul 02.00 WIB.
Bagi sang pelatih, Osasuna merupakan salah satu tim berpengalaman di Liga Spanyol. Hansi Flick menginginkan agar Barcelona memiliki pertahanan kuat dan memanfaatkan setiap ruang.
"Kami bermain melawan tim yang berpengalaman. Suasana di sana bagus. Kami harus bermain di level yang sama seperti saat melawan Getafe. Kami bertahan dengan baik dan memanfaatkan ruang yang mereka berikan kepada kami sebaik mungkin," kata Hansi Flick saat jumpa pers yang dikutip laman Barcelona, Sabtu (2/5).
Pelatih asal Jerman tersebut hanya fokus pada laga melawan Osasuna. Hansi Flick menegaskan bahwa dia tidak memikirkan laga El Clasico melawan Real Madrid.
"Saya tidak ingin membicarakan pertandingan-pertandingan yang akan datang setelah ini," ujar Hansi Flick.
Andreas Christensen masih absen di laga melawan Osasuna karena cedera ligamen yang dialaminya. Sementara Marc Bernal ada kemungkinan diberikan menit bermain setelah mengalami cedera engkel.
"Saya tidak yakin tentang Andreas, dia akan pulih selangkah demi selangkah. Bernal akan ikut bepergian dan mungkin akan mendapat beberapa menit bermain," jelas Flick tentang kondisi pemainnya tersebut.
Osasuna dan Barcelona sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Nah, berikut ini prediksi susunan pemain dari Fotmob.
Osasuna (4-2-3-1):
Kiper: Sergio Herrera
Bek: Enzo Boyomo, Javi Galan, Alejandro Catena, Valentin Rosier
Gelandang: Jon Moncayola, Victor Munoz, Ruben Garcia, Aimar Oroz, Raul Moro
Penyerang: Ante Budimir
