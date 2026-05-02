Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 2 Mei 2026 | 20.24 WIB

Hansi Flick Waspada! Simak Prediksi Susunan Pemain Osasuna vs Barcelona

Pelatih Barcelona Hansi Flick. (ig @fcbarcelona)

JawaPos.com - Hansi Flick mewaspadai Osasuna saat menghadapi Barcelona di Liga Spanyol pekan ke-34. Laga tersebut bakal dimainkan di Estadio El Sadar, Minggu (3/5) pukul 02.00 WIB.

Bagi sang pelatih, Osasuna merupakan salah satu tim berpengalaman di Liga Spanyol. Hansi Flick menginginkan agar Barcelona memiliki pertahanan kuat dan memanfaatkan setiap ruang.

"Kami bermain melawan tim yang berpengalaman. Suasana di sana bagus. Kami harus bermain di level yang sama seperti saat melawan Getafe. Kami bertahan dengan baik dan memanfaatkan ruang yang mereka berikan kepada kami sebaik mungkin," kata Hansi Flick saat jumpa pers yang dikutip laman Barcelona, Sabtu (2/5).

Pelatih asal Jerman tersebut hanya fokus pada laga melawan Osasuna. Hansi Flick menegaskan bahwa dia tidak memikirkan laga El Clasico melawan Real Madrid.

"Saya tidak ingin membicarakan pertandingan-pertandingan yang akan datang setelah ini," ujar Hansi Flick.

Andreas Christensen masih absen di laga melawan Osasuna karena cedera ligamen yang dialaminya. Sementara Marc Bernal ada kemungkinan diberikan menit bermain setelah mengalami cedera engkel.

"Saya tidak yakin tentang Andreas, dia akan pulih selangkah demi selangkah. Bernal akan ikut bepergian dan mungkin akan mendapat beberapa menit bermain," jelas Flick tentang kondisi pemainnya tersebut.

Osasuna dan Barcelona sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Nah, berikut ini prediksi susunan pemain dari Fotmob.

Osasuna (4-2-3-1):
Kiper: Sergio Herrera
Bek: Enzo Boyomo, Javi Galan, Alejandro Catena, Valentin Rosier
Gelandang: Jon Moncayola, Victor Munoz, Ruben Garcia, Aimar Oroz, Raul Moro
Penyerang: Ante Budimir

Artikel Terkait
Prediksi Barcelona vs Osasuna: Skenario Barca Segel Gelar Juara LaLiga Pekan Ini! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Barcelona vs Osasuna: Skenario Barca Segel Gelar Juara LaLiga Pekan Ini!

Sabtu, 2 Mei 2026 | 17.01 WIB

Selain Nico Paz, Real Madrid Berencana Memulangkan Victor Munoz - Image
Sepak Bola Dunia

Selain Nico Paz, Real Madrid Berencana Memulangkan Victor Munoz

Rabu, 1 April 2026 | 03.43 WIB

Barcelona dan Real Madrid Berebut Victor Munoz Jelang Bursa Transfer Musim Panas - Image
Sepak Bola Dunia

Barcelona dan Real Madrid Berebut Victor Munoz Jelang Bursa Transfer Musim Panas

Rabu, 1 April 2026 | 00.35 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

3

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

6

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

7

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

10

Awas Macet! Besok Ribuan Buruh Demo May Day di Surabaya, Ini Jalan yang Perlu Dihindari 

