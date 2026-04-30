Hansi Flick Segera Perpanjang Kontrak di Barcelona Usai Bawa Blaugrana Dekati Gelar LaLiga

Pelatih Barcelona Hansi Flick ambil langkah tegas untuk kebangkitan di laga melawan Levante. (ig @hansiii_flick)
JawaPos.com - Hansi Flick semakin dekat untuk melanjutkan proyek jangka panjangnya bersama FC Barcelona. Pelatih asal Jerman itu dikabarkan akan segera menandatangani kontrak baru setelah Barcelona hampir memastikan gelar LaLiga musim 2025/2026.
Manajemen Barcelona disebut sudah mencapai kesepakatan penuh dengan Flick terkait perpanjangan kontrak hingga tahun 2028.
Saat ini, prosesnya hanya tinggal menunggu pengesahan resmi sebelum diumumkan kepada publik.
Keputusan mempertahankan Flick tidak lepas dari keberhasilannya mengangkat performa Barcelona dalam waktu singkat.
Pada musim pertamanya di kursi pelatih, ia mampu membawa Blaugrana tampil konsisten di berbagai kompetisi.
Barcelona bukan hanya berada di ambang gelar LaLiga, tetapi juga berhasil meraih trofi Copa del Rey dan Piala Super Spanyol.
Di kompetisi Eropa, langkah mereka juga cukup impresif meski harus terhenti sebelum mencapai final Liga Champions.
Keberhasilan tersebut membuat Presiden Barcelona, Joan Laporta dikutip dari marca.com semakin yakin bahwa Flick adalah sosok yang tepat untuk memimpin proyek jangka panjang klub. Bahkan, Laporta disebut sudah mengagumi kemampuan Flick sejak beberapa tahun lalu.
Sebelum akhirnya bergabung dengan Barcelona, Flick memang sempat masuk dalam daftar kandidat pelatih pilihan Laporta. Namun saat itu situasinya belum memungkinkan karena Flick masih memiliki komitmen lain di level internasional.
