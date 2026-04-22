Andre Rizal Hanafi
Rabu, 22 April 2026 | 17.30 WIB

Aston Villa Ciptakan Efek Domino, Peta Liga Inggris dan Tiket UCL Bisa Berubah Total

Tammy Abraham gagal selamatkan Aston Villa dari serangan Brentford. (@AVFCOfficial/X).

JawaPos.com - Perjalanan Aston Villa di fase akhir Premier League musim ini menghadirkan cerita menarik yang tak hanya berdampak bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi banyak klub lain di papan atas.

Tim asuhan Unai Emery tampil konsisten dan kini berada di posisi yang relatif aman untuk mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan.

Dengan selisih poin yang cukup lebar dari tim di bawahnya dan jumlah pertandingan yang semakin menipis, Villa praktis hanya perlu menjaga stabilitas performa.

Namun, situasi menjadi lebih kompleks ketika ambisi mereka tidak hanya berhenti di kompetisi domestik.

Di saat bersamaan, Villa juga masih bersaing di UEFA Europa League, sebuah turnamen yang bisa membuka jalur alternatif menuju Liga Champions.

Kondisi inilah yang memunculkan efek domino di klasemen. Jika Villa berhasil finis di empat besar sekaligus menjuarai Liga Europa, maka mereka akan mengantongi tiket lolos ke Liga Champions melalui hasil dari liga.

Dalam skenario ini, tiket dari jalur juara Liga Europa akan dialihkan ke klub lain di babak kualifikasi, bukan ke tim Inggris tambahan. Artinya, jumlah wakil dari Inggris tidak akan bertambah secara signifikan.

Namun, cerita bisa berubah drastis jika Villa finis di posisi kelima dan tetap berhasil menjuarai Liga Europa. Dalam kondisi tersebut, mereka tetap berhak tampil di Liga Champions sebagai juara turnamen, sementara slot dari liga akan bergeser.

Dampaknya, tim yang finis di posisi keenam bisa ikut mendapatkan kesempatan tampil di kompetisi elit Eropa tersebut.

Situasi ini tentu menjadi kabar baik bagi klub-klub yang saat ini berada di luar lima besar. Salah satu yang paling diuntungkan adalah Chelsea F.C., yang masih berjuang untuk menjaga konsistensi di sisa musim.

