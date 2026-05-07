Rizka Perdana Putra
Kamis, 7 Mei 2026 | 17.39 WIB

Prediksi Aston Villa vs Nottingham Forest: Pertarungan Gengsi Mr Liga Europa, Tugas Berat Unai Emery

Pelatih Aston Villa Unai Emery. (Istimewa)

JawaPos.com  – Unai Emery bisa kehilangan julukan Mr Liga Europa saat Aston Villa menjamu Nottingham Forest dalam second leg semifinal Liga Europa di Villa Park, Birmingham, dini hari nanti (siaran langsung beIN Sports 1/beIN Sports Connect/Vidio pukul 02.00 WIB). Terutama apabila gagal membalikkan defisit satu gol dari Forest.

Faktanya, sejak 2013—2014, Emery tidak pernah gagal merasakan atmosfer laga final Liga Europa jika mencapai semifinal. Empat kali dengan Sevilla FC dan sekali saat menukangi Arsenal. Empat di antaranya sukses dia menangi. Kali ini, Emery menguji peruntungannya bersama The Villans –julukan Villa.

’’Ini bukan hanya tugas besar untuk Unai (Emery), melainkan juga bagi kami semua yang ada dalam klub,’’ kata kapten sekaligus gelandang Villa John McGinn dilansir di laman resmi klub.

Villa minimal harus mengalahkan Forest dengan margin dua gol kalau ingin lolos ke final ajang Eropa yang pertama sejak Piala Intertoto 2001–2002.

Di sisi lain, Forest juga berambisi lolos ke final ajang Eropa lagi setelah lebih dari empat dekade. 

Prediksi Aston Villa vs Nottingham Forest

ASTON VILLA (4-2-3-1): 23-Emi Martinez (g); 2-Cash, 4-Konsa, 14-Pau Torres, 22-Maatsen; 26-Bogarde, 8-Tielemans; 7-McGinn (c), 27-Rogers, 10-Buendia; 11-Watkins
Pelatih: Unai Emery

NOTTINGHAM FOREST (4-4-2): 27-Ortega (g); 34-Aina, 31-Milenkovic, 4-Morato, 3-Williams; 21-Hutchinson, 16-Nicolas Dominguez, 8-Anderson, 10-Gibbs-White (c); 11-Wood, 19-Jesus
Pelatih: Vitor Pereira
 

