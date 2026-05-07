Prediksi Aston Villa vs Nottingham Forest: Pertarungan Gengsi Mr Liga Europa, Tugas Berat Unai Emery

Pelatih Aston Villa Unai Emery. (Istimewa)
JawaPos.com – Unai Emery bisa kehilangan julukan Mr Liga Europa saat Aston Villa menjamu Nottingham Forest dalam second leg semifinal Liga Europa di Villa Park, Birmingham, dini hari nanti (siaran langsung beIN Sports 1/beIN Sports Connect/Vidio pukul 02.00 WIB). Terutama apabila gagal membalikkan defisit satu gol dari Forest.
Faktanya, sejak 2013—2014, Emery tidak pernah gagal merasakan atmosfer laga final Liga Europa jika mencapai semifinal. Empat kali dengan Sevilla FC dan sekali saat menukangi Arsenal. Empat di antaranya sukses dia menangi. Kali ini, Emery menguji peruntungannya bersama The Villans –julukan Villa.
’’Ini bukan hanya tugas besar untuk Unai (Emery), melainkan juga bagi kami semua yang ada dalam klub,’’ kata kapten sekaligus gelandang Villa John McGinn dilansir di laman resmi klub.
Villa minimal harus mengalahkan Forest dengan margin dua gol kalau ingin lolos ke final ajang Eropa yang pertama sejak Piala Intertoto 2001–2002.
Di sisi lain, Forest juga berambisi lolos ke final ajang Eropa lagi setelah lebih dari empat dekade.
ASTON VILLA (4-2-3-1): 23-Emi Martinez (g); 2-Cash, 4-Konsa, 14-Pau Torres, 22-Maatsen; 26-Bogarde, 8-Tielemans; 7-McGinn (c), 27-Rogers, 10-Buendia; 11-Watkins
Pelatih: Unai Emery
NOTTINGHAM FOREST (4-4-2): 27-Ortega (g); 34-Aina, 31-Milenkovic, 4-Morato, 3-Williams; 21-Hutchinson, 16-Nicolas Dominguez, 8-Anderson, 10-Gibbs-White (c); 11-Wood, 19-Jesus
Pelatih: Vitor Pereira
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama