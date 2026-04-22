Persib Bandung Ditahan Imbang Dewa United, Kapten Marc Klok Kirim Pesan Super Serius

Marc Klok. (Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung harus mendapatkan hasil imbang melawan Dewa United di Super League pekan ke-28. Laga yang berakhir dengan skor 2-2 tersebut dimainkan di Banten International Stadium, Senin (20/4).
Meraih hasil imbang, memang cukup mengecewakan bagi para pemain Persib. Sebab, mereka harus terus memperlebar jarak dengan para pesaingnya yaitu Borneo FC Samarinda dan Persija Jakarta.
Saat ini, Persib memang masih menjadi pemimpin puncak klasemen sementara Super League dengan 65 poin. Borneo FC hanya terpaut dua poin dan Persija tujuh poin hingga pekan ke-28.
Meski ada perasaan kecewa, namun para pemain Persib masih merasa optimis untuk bertahan sebagai pemuncak klasemen hingga akhir musim nanti. Marc Klok menjadi salah satu pemain yang masih memiliki perasaan tersebut.
Melalui sosial media, Marc Klok mengirimkan pesan optimis kepada pemain Persib dan juga para pendukung. "Mari berjuang sampai akhir," tulis caption singkat dari sang kapten untuk terus berusaha hingga Persib bisa mempertahankan gelarnya.
Pada laga melawan Dewa United, Klok sudah melakukan 61 umpan. Gelandang Timnas Indonesia tersebut juga sempat melakukan satu tendangan mengarah tepat ke gawang.
Dalam urusan bertahan, pemain 33 tahun tersebut melakukan berbagai aksi di lini tengah. Melansir laman I League, Klok sukses mencatatkan tiga sapuan selama bermain 90 menit.
Perjuangan Persib untuk kembali meraih kemenangan akan kembali terjadi di laga melawan Arema FC. Pertandingan yang diprediksi sengit tersebut bakal dimainkan pada 24 April mendatang.
