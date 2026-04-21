Jadwal pekan 33 Liga Spanyol: Real Madrid vs Alaves, Barcelona vs Celta Vigo

JawaPos.com–Liga Spanyol pekan 33 dijadwalkan berlangsung tengah pekan ini dan menyajikan laga Real Madrid vs Alaves hingga Barcelona menghadapi Celta Vigo.

Real Madrid akan menjamu Alaves pada pertandingan pekan 33 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Rabu (22/4) pukul 02.30 WIB, demikian catatan La Liga seperti dilansir dari Antara.

Real Madrid tentu ingin kembali ke jalur kemenangan setelah pada dua pertandingan sebelumnya mereka gagal meraih poin penuh seusai ditahan imbang Girona dan takluk dari Mallorca. Real Madrid membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa mereka merengkuh gelar Liga Spanyol musim ini, sekaligus memberikan persaingan kepada Barcelona di posisi pertama klasemen sementara Liga Spanyol.

Saat ini Real Madrid berada di peringkat kedua klasemen sementara Liga Spanyol dengan 70 poin dari 31 laga. Mereka terpaut sembilan dari Barcelona di tempat pertama.

Di sisi lain, Alaves juga membutuhkan poin pada laga menghadapi Real Madrid untuk menghindari zona degradasi. Mereka hanya unggul satu poin dari posisi tiga terbawah.

Sementara itu, Barcelona akan menjamu Celta Vigo pada pekan 33 Liga Spanyol di Stadion Camp Nou, Barcelona, Kamis (23/4) pukul 02.30 WIB. Barcelona diunggulkan pada pertandingan ini karena tengah dalam tren positif pada kompetisi Liga Spanyol dengan menyapu bersih lima pertandingan terakhir mereka.

Selain itu, kemenangan juga dapat mengokohkan posisi Barcelona di peringkat pertama klasemen sementara Liga Spanyol dengan 79 poin dari 31 pertandingan.

Di sisi lain, Celta Vigo tentu berusaha mencuri poin dari kandang Barcelona untuk bisa menjaga asa mereka menembus posisi empat besar klasemen sementara Liga Spanyol di akhir musim nanti.