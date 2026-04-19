Real Madrid Makin Yakin Alvaro Arbeloa Bukan Sosok Tepat untuk Musim Depan

JawaPos.com–Arah angin di Real Madrid mulai terasa jelas. Perubahan besar tampaknya tinggal menunggu waktu. Nama Alvaro Arbeloa jadi sorotan utama.

Setelah musim yang jauh dari ekspektasi, manajemen klub kini makin yakin bahwa proyek yang ada saat ini butuh reset. Pergantian pelatih pun mulai terlihat sebagai langkah yang sulit dihindari.

Memang belum ada pengumuman resmi, tapi sinyalnya sudah cukup kuat. Arbeloa disebut-sebut hampir pasti tidak akan melanjutkan perannya musim depan.

Bukan tanpa alasan. Hasil di lapangan dianggap tidak memenuhi standar tinggi yang selalu dijaga Real Madrid. Di klub sebesar ini, finis tanpa dominasi dan trofi jelas bukan sesuatu yang bisa ditoleransi lama-lama.

Yang menarik, situasi ini tidak sepenuhnya tentang Arbeloa. Musim 2025/26 memang terasa berantakan sejak awal.

Melansir MARCA, pergantian arah proyek sebelumnya juga gagal memberikan stabilitas. Tim seperti kehilangan identitas. Kadang mereka tampil meyakinkan, tapi lebih sering terlihat rapuh, terutama saat menghadapi lawan-lawan besar.

Di laga-laga krusial, Real Madrid justru kerap kalah kontrol. Lini tengah sering kalah intensitas, sementara lini belakang terlalu sering bergantung pada penyelamatan Thibaut Courtois.

Singkatnya masalahnya sistemik. Ketika hasil buruk terus berulang, tekanan untuk berubah otomatis meningkat. Apalagi untuk klub yang hidup dari trofi seperti Real Madrid.