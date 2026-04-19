Fabrizio Romano Sebut Jose Mourinho Terbuka untuk Kembali Latih Real Madrid

JawaPos.com–Jose Mourinho kembali masuk radar Real Madrid dan kali ini bukan sekadar rumor biasa. Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa pelatih asal Portugal itu terbuka untuk kembali ke Santiago Bernabeu jika kesempatan datang.

Di tengah situasi klub yang lagi tidak stabil, kabar soal Jose Mourinho ini langsung bikin suasana makin panas. Musim yang mengecewakan membuat posisi pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa berada di ujung tanduk.

Real Madrid sudah tersingkir dari hampir semua kompetisi, manajemen mulai mempertimbangkan opsi baru untuk kursi pelatih. Melansir Defensa Central, nama Jose Mourinho pun muncul lagi ke permukaan. Bukan hal baru sebenarnya, tapi kali ini terasa lebih serius.

Menurut laporan, peluang kembalinya Mourinho kini hanya bergantung pada satu hal sederhana yakni keputusan Florentino Perez. Kalau panggilan itu datang, jalan menuju Bernabeu bisa terbuka lebar.

Salah satu faktor yang bikin skenario ini realistis adalah klausul pelepasan Mourinho. Dia disebut memiliki opsi untuk meninggalkan klubnya saat ini tanpa hambatan besar.

Artinya, secara teknis, tidak ada halangan signifikan jika Real Madrid benar-benar ingin membawanya kembali.

Cinta dan Pro Kontra Kalau ada satu nama pelatih yang selalu memecah opini fans Madrid, itu adalah Jose Mourinho. Di satu sisi, ada yang melihatnya sebagai sosok yang membawa mentalitas tegas dan kompetitif, figur yang mungkin dibutuhkan di ruang ganti saat ini.

Di sisi lain, tidak sedikit yang merasa era Mourinho sudah lewat. Apalagi melihat performa tim-tim yang dia latih dalam beberapa musim terakhir yang dinilai kurang konsisten.