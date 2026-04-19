Fabrizio Romano Sebut Jose Mourinho Terbuka untuk Kembali Latih Real Madrid

Jose Mourinho disebut-sebut terbuka untuk kembali melatih Real Madrid. (ig @josemourinho)
JawaPos.com–Jose Mourinho kembali masuk radar Real Madrid dan kali ini bukan sekadar rumor biasa. Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa pelatih asal Portugal itu terbuka untuk kembali ke Santiago Bernabeu jika kesempatan datang.
Di tengah situasi klub yang lagi tidak stabil, kabar soal Jose Mourinho ini langsung bikin suasana makin panas. Musim yang mengecewakan membuat posisi pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa berada di ujung tanduk.
Real Madrid sudah tersingkir dari hampir semua kompetisi, manajemen mulai mempertimbangkan opsi baru untuk kursi pelatih. Melansir Defensa Central, nama Jose Mourinho pun muncul lagi ke permukaan. Bukan hal baru sebenarnya, tapi kali ini terasa lebih serius.
Baca Juga:Prediksi Skor Everton vs Liverpool di Derby Merseyside: The Toffees Lebih Diunggulkan Menang atas The Reds!
Menurut laporan, peluang kembalinya Mourinho kini hanya bergantung pada satu hal sederhana yakni keputusan Florentino Perez. Kalau panggilan itu datang, jalan menuju Bernabeu bisa terbuka lebar.
Salah satu faktor yang bikin skenario ini realistis adalah klausul pelepasan Mourinho. Dia disebut memiliki opsi untuk meninggalkan klubnya saat ini tanpa hambatan besar.
Artinya, secara teknis, tidak ada halangan signifikan jika Real Madrid benar-benar ingin membawanya kembali.
Baca Juga:Supersub Persebaya Surabaya! Simak Statistik Permainan Riyan Ardiansyah Saat Kalah dari Madura United
Kalau ada satu nama pelatih yang selalu memecah opini fans Madrid, itu adalah Jose Mourinho. Di satu sisi, ada yang melihatnya sebagai sosok yang membawa mentalitas tegas dan kompetitif, figur yang mungkin dibutuhkan di ruang ganti saat ini.
Di sisi lain, tidak sedikit yang merasa era Mourinho sudah lewat. Apalagi melihat performa tim-tim yang dia latih dalam beberapa musim terakhir yang dinilai kurang konsisten.
Meski spekulasi makin liar, satu hal tetap jelas. Real Madrid belum mengambil keputusan apa pun.
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT