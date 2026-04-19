Legenda Timnas Prancis Sebut Kylian Mbappe Egois, Emmanuel Petit Ungkap Penyebab Terpuruknya Real Madrid

JawaPos.com - Kritik tajam datang dari Emmanuel Petit. Legenda Prancis itu tanpa ragu menunjuk satu nama setelah Real Madrid tersingkir dari Liga Champions: Kylian Mbappe.

Melansir Daily Mail, menurut Petit, kehadiran Mbappe justru membawa dampak negatif di dalam tim. Ia menilai suasana ruang ganti berubah, dan bukan ke arah yang lebih baik.

Mantan gelandang Arsenal dan Chelsea yang kini aktif sebagai komentator itu melancarkan kritik pedas usai kekalahan Real Madrid dari Bayern Munich di perempat final.

Dalam duel dramatis di Allianz Arena, Los Blancos kalah agregat 6-4 setelah kebobolan dua gol di menit akhir, situasi yang makin rumit setelah Eduardo Camavinga diganjar kartu merah.

Hasil ini sekaligus memperpanjang tren buruk Real Madrid. Sejak Mbappe kembali ke starting XI usai cedera lutut ringan, tim belum meraih hasil positif dalam empat pertandingan terakhir.

Ironisnya, saat Mbappe absen, performa Madrid justru terlihat lebih solid. Mereka mampu menyingkirkan Manchester City di babak 16 besar, bahkan menang kandang-tandang, serta mengalahkan rival sekota Atletico Madrid di La Liga.

"Ini bukan sepenuhnya kesalahan Mbappe. Tapi kedatangannya membuat ruang ganti Real Madrid dipenuhi dengan sikap egois. Ini sebuah kegagalan," kata Petit

Petit juga membandingkan situasi ini dengan mantan klub Mbappe, Paris Saint-Germain. Menurutnya, PSG justru tampil lebih kolektif sejak ditinggal sang bintang.

“Waktu bermainnya benar-benar tidak menguntungkan baginya," kata Petit tentang rekan senegaranya itu. "Sejak PSG bermain sebagai sebuah tim, mereka luar biasa. Mereka semua bersatu, seperti jari-jari tangan."