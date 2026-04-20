Patrick Vieira Ungkap Perbedaan Arsenal dan Manchester City: Bukan Soal Kualitas tapi Pengalaman

JawaPos.com–Kekalahan Arsenal dari Manchester City memang menyakitkan, tapi tidak sepenuhnya mencerminkan jalannya pertandingan. Setidaknya itu yang dilihat Patrick Vieira.

Legenda The Gunners tersebut menilai Arsenal sebenarnya sudah tampil sesuai ekspektasi dalam laga besar itu. Mereka bermain berani, kompetitif, dan cukup merepotkan City meski pada akhirnya tetap pulang tanpa poin.

Arsenal datang dengan misi besar dan sempat menunjukkan bahwa mereka memang pantas disebut kandidat juara. Permainan mereka hidup, penuh intensitas, dan beberapa kali menciptakan peluang berbahaya.

Namun, seperti yang sering terjadi di level tertinggi, hasil akhir tidak selalu berpihak pada tim yang bermain bagus. Meski kalah 2-1, performa Arsenal justru memberi harapan baru bagi para pendukung. Mereka tidak runtuh justru terlihat semakin solid dalam menghadapi tekanan.

Vieira: City Lebih Tahu Caranya Melansir Just Arsenal, Vieira melihat ada satu faktor utama yang membedakan kedua tim yakni pengalaman dalam mengelola pertandingan besar.

”Sangat kecewa dengan sudut pandang Arsenal karena mereka memainkan permainan yang diharapkan. Namun perbedaannya terletak pada pengalaman dan pentingnya pertandingan, para pemain City mengelolanya jauh lebih baik, terutama di babak kedua,” ujar Patrick Vieira.

Menurut dia, momen setelah jeda jadi titik balik. City tampil lebih matang, lebih tenang, dan tahu kapan harus menekan atau mengontrol tempo.

Arsenal sebenarnya sempat punya peluang untuk membalikkan keadaan. Salah satunya lewat peluang Eberechi Eze yang membentur tiang, momen yang bisa saja mengubah arah pertandingan.