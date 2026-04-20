Patrick Vieira Ungkap Perbedaan Arsenal dan Manchester City: Bukan Soal Kualitas tapi Pengalaman

Patrick Vieira menilai Arsenal tampil baik saat kalah dari Manchester City. (ig @officialparicvieira)
JawaPos.com–Kekalahan Arsenal dari Manchester City memang menyakitkan, tapi tidak sepenuhnya mencerminkan jalannya pertandingan. Setidaknya itu yang dilihat Patrick Vieira.
Legenda The Gunners tersebut menilai Arsenal sebenarnya sudah tampil sesuai ekspektasi dalam laga besar itu. Mereka bermain berani, kompetitif, dan cukup merepotkan City meski pada akhirnya tetap pulang tanpa poin.
Arsenal datang dengan misi besar dan sempat menunjukkan bahwa mereka memang pantas disebut kandidat juara. Permainan mereka hidup, penuh intensitas, dan beberapa kali menciptakan peluang berbahaya.
Namun, seperti yang sering terjadi di level tertinggi, hasil akhir tidak selalu berpihak pada tim yang bermain bagus. Meski kalah 2-1, performa Arsenal justru memberi harapan baru bagi para pendukung. Mereka tidak runtuh justru terlihat semakin solid dalam menghadapi tekanan.
Melansir Just Arsenal, Vieira melihat ada satu faktor utama yang membedakan kedua tim yakni pengalaman dalam mengelola pertandingan besar.
”Sangat kecewa dengan sudut pandang Arsenal karena mereka memainkan permainan yang diharapkan. Namun perbedaannya terletak pada pengalaman dan pentingnya pertandingan, para pemain City mengelolanya jauh lebih baik, terutama di babak kedua,” ujar Patrick Vieira.
Baca Juga:Bukan Viktor Gyokeres, Arsenal Disebut Harusnya Rekrut Striker Ini untuk Kunci Gelar Liga Inggris
Menurut dia, momen setelah jeda jadi titik balik. City tampil lebih matang, lebih tenang, dan tahu kapan harus menekan atau mengontrol tempo.
Arsenal sebenarnya sempat punya peluang untuk membalikkan keadaan. Salah satunya lewat peluang Eberechi Eze yang membentur tiang, momen yang bisa saja mengubah arah pertandingan.
Namun di sisi lain, City langsung merespons dengan efektif. Gol dari Erling Haaland jadi bukti bagaimana mereka memanfaatkan momen dengan lebih maksimal.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik